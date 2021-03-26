網傳一線女星離婚列四大線索　Baby趙薇有嫌疑！

近日有內地網友爆料，指一名一線女星已經離婚，並列舉四大線索讓大家去猜：「一線女星」、「演員」、「微博粉絲近1億」及「有爆款劇」。雖然未有指名道姓，貼士較空泛，但這條「爆料」已引起網民熱議，紛紛「猜猜她是誰」，並列舉三大嫌疑女星。

網友第一個聯想到的是Angelababy，因她近年一直盛傳與黃曉明夫妻關係破裂，活動碰面零交流及保持距離，加上她早前否認曾介入黃曉明及李菲兒的關係時，竟以「黃先生」來稱呼黃曉明，用字冷淡，可見夫妻關係已非當年般甜蜜。不過Baby只符合兩項線索「一線女星」及「演員」兩項，因她的微博粉絲早已破億，而其主演的劇集收視平平。

第二位嫌疑人物是趙麗穎，其微博粉絲有8千多萬，主演的劇集如《楚喬傳》等全是口碑之作，並早已登上一線女星的地位，絕對符合以上全部線索。雖然近年傳出與丈夫馮紹峰婚變，更有傳已辦妥財產分配，由於愈傳愈離譜，他們透過工作室發聲明否認傳聞，直言不會姑息造謠者。

至於第三位嫌疑人物則是趙薇，主演的《還珠格格》不單經典，其微博粉絲人數近億、有8500多萬，她和丈夫黃有龍近年不單很少一起現身外，日前她在內地更被拍得夜會大隻男，齊歎日本料理，之後一起同車離開，其實去年他們已被拍得一起行超市，而該名大隻男隨即被人肉起底，名為柯昱名，任職攝影師，家境富裕，母親是知名企業家。