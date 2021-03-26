東方日報C1：互追代通知金！蔡一鳳質疑庭上外傭身份

名媛蔡一鳳的官司餘波未了！早前她指控外傭偷竊寶石戒指，因證據不足，外傭被裁定罪名不成立，之後外傭反向她追討1個月代通知金，蔡一鳳不甘示弱，亦向對方追索代通知金。案件昨日在勞資審裁處審理，但甫開審，蔡一鳳對庭上的外傭身份存疑，表示完全不認識對方，其助手即時報警求助！審裁官遂將案件押後，等候進一步證實外傭身份。

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳，去年指控一名在其家工作13天的外傭，偷竊價值10萬元寶石戒指，由於證據不足，最後外傭被裁定罪名不成立。案件告一段落，卻又掀起另一宗官司！近日蔡一鳳遭前外傭追討1個月代通知金，她不忿並反向對方追索1個月代通知金。

強調身高有出入

昨日約9時，蔡一鳳由助手陪同下抵達勞資審裁處，但她突然表示在庭上的外傭並非其前外傭，強調身高有差異，並展示手機儲存的外傭護照照片，指樣貌亦不符。審裁官表示這是嚴重指控，問她是否對申索人身份存疑，蔡一鳳表示前外傭的身高跟她差不多，但現場的外傭身材較矮小，審裁官再問是否知道庭上外傭的名字，她說：「唔知。」但庭上外傭則指蔡一鳳講大話，雙方各執一詞，最後審裁官稱要先確保在場人士是申索人，故案件需押後審理，排期於4月12日再審。

由於蔡一鳳對庭上外傭身份存疑，其助手隨即報警！約11時，3名警員抵達勞資審裁處調查，期間外傭身旁突然多了一名男子，自稱是菲律賓報章的記者，卻未能出示記者證。由於蔡一鳳未能進一步提供前外傭的照片加以證明，加上警方核對了外傭身份證資料，並得到另一前僱主證實身份，向蔡一鳳說：「當誤會一場，認錯人。」其後便離開。

「把聲都唔似」

蔡一鳳受訪時語帶無奈說：「我個前外傭身高應該同我差唔多，甚至高我少少，但啱啱嗰個姐姐矮我半個頭，可能個樣會記錯咗，但身高真係冇乜可能記錯！但好笑嘅係，司機又覺得佢係，所以我都唔知，我同事都覺得唔係呢個，因為我同事之前同前外傭去過勞工處，企起身嘅身高同我同事差唔多，所以好離奇！我身高1米64，頭先嗰個都冇咁高。（警察點處理？）冇辦法啦！我證明唔到，身份證同護照都係佢，我冇嘢好講。如果有第2個人用佢身份證嚟我屋企做嘢，我係證明唔到。（即係今日庭上嗰個姐姐你唔識？）我未見過佢，連把聲都唔似，頭髮冇咁金，佢話啱啱染咗頭髮，但問題係，一個人同你相處咗10幾日，係完全唔識嘅感覺，有啲奇怪。」她建議其他僱主日後聘請外傭時，最好加入身高資料一欄。及後她向記者提供前外傭的照片，強調與出庭的外傭樣貌有分別。

申索書編號：LBTC785/2021

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