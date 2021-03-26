昔日9位黑Girl最新動向　有人擁逾334間店舖成富婆

80、90後對台灣選秀節目《我愛黑澀會》一定不會陌生，當年這個節目紅透半邊天，播出集數超過1,000集，也造就了女子團體黑Girl誕生。不過節目播至 2009年10月1日後就正式結束，只能成為大家的集體回憶，當時不知令幾多宅男心碎。事隔12年，最近成員貝童彤與老公Howard舉行婚禮，黑Girl 7名成員合體，不過現場就未見MeiMei及小薰，這宗喜事又勾起大家的回憶，紛紛關注起9位黑Girl動向。

黃暐婷（Apple）

35歲的Apple最近與牙醫男友及好友開設咖啡店，已經入行近20年的她坦言演藝圈工作很難預料，轉型也需要時間，所以不如就將辛苦儲下的錢搞點小生意，不過她同時都會兼顧演藝事業，而與男友感情穩定的她，對於婚事採取順其自然的態度，加上她已經先雪卵，沒有生小孩的時間壓力，但也不排除閃婚可能。

周宜霈（大牙）

36歲的大牙周宜霈最近拍完新戲《一個屋簷下》，去年與她小7歲的老公結婚，婚後一直希望造人，不過她因為調經的關係，吃了8年的避孕藥，雖近幾年已停藥，但仍擔心會影響卵巢功能，自認可能不容易懷孕，她也不打算作人工受孕，一切順其自然。

郭婕祈(Mei Mei)

Mei Mei是沒有到貝童彤婚禮的其中一位，而她的社交網都已經沒有更新2個月，令人關注其動向，不過她早前不時更新社交網與粉絲互動，當中也有不少為品牌宣傳的照片，看來以網紅之路進發。

貝童彤

現年34歲的彤彤與老公Howard舉辦婚禮，不過此前兩人已經育有兩歲多的女兒，婚後彤彤獲老公疼錫，表明為了完成她的夢想，不管花多少錢都會辦一場盛大的婚禮，促成當晚7位黑Girl聚首。

丫頭

32歲詹子晴（丫頭）近年她積極做生意，早前公開投資項目，她表示擁有334家店，總括10個不同品牌，包括飲料店、酒吧、燒肉、咖哩飯、日本料理、餐酒館與SPA美容等品，年收入高達上千萬新台幣，被封為台灣演藝圈最強老闆娘。她還跟大家分享致富心得：「我想要吃、要用的東西，若沒市場符合我的需求，我就自己開店，把東西做出來，而且正計劃進入第11個項目。」

小薰（黃瀞怡）

小薰也沒有到貝童彤婚禮，她最近完成了新片《揭大歡喜》，正在忙於宣傳工作，而與男友鄭人碩拍拖多年的她，就大讚對方「只要有他在，他會煮三餐給我吃，做所有的家事，完全照顧我」。

鬼鬼（吳映潔）

鬼鬼在綜藝節目、拍戲、演出舞台劇等多方面發展，去年更推出首張專輯，一展唱跳實力，更大獲外界好評，她預告5月份將會以「新身份」與大家見面，大賣關子，而工作已經排到7月後。

小蠻（王承嫣）

31歲的小蠻（王承嫣）2020年3月嫁給男星邵翔，同年平安夜宣布懷孕喜訊，如今已懷孕5個月，不過小蠻佗得相當辛苦，不時孕吐，還因此暴瘦了6公斤，不過小蠻大讚老公體貼，他會「徒手抓我的吐」，大讚老公100分。

筱婕（現改名張甯兒）

張甯兒（舊藝名筱婕）從幕前轉戰網拍模特兒界獲得不少喜愛，她的社交網不時更新美照與粉絲互動，而她為了維持美好身段令穿衣更美，透露每星期都會到健身室2至3次，以1小時有氧運動搭配1小時重訓的模式，及戒糖和多喝水來保持美態。

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