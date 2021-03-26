3,000個名額！AME運動電競館　免費挑機

【營業資訊】全民免費任玩電競運動！不論是電競高手、運動愛好者、上班一族及一眾潮人，只需於網上成功預約並於3月29日至4月29日期間（逢星期一至五）親臨《AME運動電競館》，即可於中午12時至下午2時，免費大玩全港首部智能戰繩機「E-Battle Rope」，以及自選2項考驗體能、耐力、速度、經驗及團隊合作等的運動電競項目，包括拳擊運動「E-Boxing」、划艇挑戰「E-Rowing」、車公路賽「E-Cycling」及策騎裝置「E-Racing」，體驗新一代健康生活模式。名額為3,000，先報先得，萬勿錯過！

智能互動科學分析

佔地3,400呎的《AME運動電競館》乃全港首個融合「運動」與「電競」的主題館，場內設施均由提供運動醫療支援及提升體能方案的運動科學團隊Fitzio Fitness協力開發，以運動醫學知識及臨床經驗，為參加者提供賽後訓練建議及科學數據分析，更首度與研發心率穿戴裝置逾40年的芬蘭品牌Polar合作，以全新Polar Verity Sense光學心率傳感器為參加者監測心率及評估表現。當中，全新引入之智能戰繩機「E-Battle Rope」，除地面鋪有智能感應互動地墊外，玩家更可挑選闖關模式、打怪物模式或訓練模式，透過打機過關來提升訓練樂趣。

雙人賽馬全港挑戰盃

想騎上國際認可、由英國引入之策騎體驗裝置，化身騎師於模擬沙田馬場參加2,200米競速賽事？《AME運動電競館》特別舉辦「AME x H Zentre 雙人賽馬全港挑戰盃」，只需$200（2人價錢）即可以2人組別形式參賽，另只需$600（2人價錢）可於3月29日至4月29日期間（只限星期一至五，星期六、日及公眾假期除外），無限次練習策騎及出賽，以最佳狀態上場！雙人合共以最短時間完成可贏取總值$10,000的獎金、運動禮品包括Polar運動手錶2對、TANITA智能體組成磅2個及H Zentre指定商戶消費券。

亞洲體育電競《AME運動電競館》

地點：九龍尖沙咀中間道15號H Zentre UG層2號舖（港鐵尖沙咀站L1或K出口）

開放時間：星期一至五（11:30am~11:00pm）、星期六、日及公眾假期（10:30am~11:00pm）

查詢電話：6824 5526

網上預約免費任玩詳情：