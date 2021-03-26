何雁詩種花草當湊B訓練　「親生BB」要等人領養

歌手何雁詩（Stephanie）近日醉心種花、種草，投入程度達到百分百，一得閒就會親自落花墟挑選植物，又買晒靚靚花盆，甚至叫埋老公鄭俊弘幫手擔泥，實行工欲善其事必先利其器﹗但現實永遠都係好殘酷，種到Stephanie舉晒白旗，人如其新歌《灰夠》，最後仲忍唔住自拍上網，搵各位網民「大神」求救﹗

事緣佢種嗰啲太陽花唔知點解種極都「企」唔直，棵棵仲好似飲醉酒咁，另外，佢發現咗個非常致命嘅問題﹗就係原來佢揀嘅嗰個太陽花品種原來係會生到2米咁高，即係會高過佢個人、頂到上天花板，呢個問題令到佢相當煩惱，唔知點算好﹗事後佢受訪笑話以往種仙人掌都會死，簡直係植物殺手，問到點解走番舊路種植？Stephanie自爆背後原因︰「結咗婚之後有好多人問我幾時生仔，我覺得生B要一早開始鍛煉，所以暫時就種住啲BB植物先，太陽花係我最鍾意嘅花，但點知我揀嗰個品種係會生到2米，都係過咗2個禮拜睇番Package先知﹗」

至於講到解決方法，佢無奈笑話︰「第一次有我自己個『小朋友』就要等人領養﹗因為我屋企室內真係養唔到2米嘅植物，同埋呢啲植物應該係要入泥土種先會好啲，啲根都好深。」除此之外，佢講笑話有諗過另一個方法︰「就係搵日夜晚偷偷哋喺自己個屋苑入面啲草叢埋咗佢，等園丁淋花，咁有日就可以種到棵2米嘅太陽花出嚟﹗」

之後會收手唔再種？Stephanie以肯定語氣話︰「我唔會放棄㗎！我嘗試種緊其他嘢，喺未有人『領養』之前會努力管理啲太陽花苗﹗」依家見佢改種比較矮身啲嘅食用香草，例如迷迭香、羅勒葉等。