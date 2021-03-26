【特約報道】面對不公不快，好多人都「谷住道氣」。其實，這道「氣」若處理得不好，輕則導致情緒不穩、失眠，嚴重的更會直接影響健康。

中醫認為人體是由氣、血及津液組成，是體內構成生命的能量和動力。氣能量會流遍全身，構成人體臟腑及經絡生理功能，維持人體的生命活動。情緒與五臟息息相關，中醫學說「怒傷肝」，脾氣急躁、遇事愛發火、嫉妒，氣能量就會一直停滯在上焦下不來，導致肝氣鬱結、肝氣橫逆、肝陽暴漲。肝主血、主疏通，是身體排毒的重要器官，肝氣鬱結會影響肝臟正常運作，「外在」容易出現生暗瘡、大腿及腰部肥胖；「內在」會出現口臭、易發脾氣、失眠等情況。踏入春天，陽氣升發，陽氣從人的體表散發，令血管擴張，腦和心的血流相對減少，易造成氣滯血瘀、肝火旺盛，更令人感到疲倦睏乏和煩躁。

不想「谷住道氣」，最直接當然是保持心境開朗。當我工作至累、壓力大，就會盤膝坐在梳化上，打坐襌定，洗滌心靈。大家亦可以多做一些呼吸練習、瑜伽、伸展運動等動作，有助調節情緒。此外，亦可透過疏肝、調肝來消氣。春天特別適合做一些「刮通絡療程」，令氣血通暢、消除疲勞、疏肝解鬱。中醫學裏，推拿有十法，「敲」正是其中一種，可健肌皮、營養筋脈、疏通氣血。大腿外側的一段為「膽經」，小腿內側、大腿內側至胸部一段為「肝經」。敲膽經可加強膽汁分泌，提升人體的吸收能力，提供造血時所需營養；敲肝經則能增強淨化血液的能力，還可調理情緒，改善睡眠質素。敲肝膽經，能加速肝膽經活動，疏通肝氣之餘，還能將雙腿堆積的垃圾排出。只要疏通此兩條經脈，氣血一通，則廢水消散，起到減肥減脂的作用。每晚洗澡後，我會自行敲肝膽經：握拳，用掌指關節敲肝膽經循行的大小腿內外側，敲三至五次，如敲下去會痛會硬，那就是堵塞的位置，需用手掌按揉，進行紓緩疏通。皮膚白皙的女士，敲肝膽經後皮膚可能呈青紫，我稱之為「黑珍珠」，這是正常的，大約七至十天就會消散。

外在暢通肝經，內在亦應配合清肝、補肝的溫和平性食療。綠色屬木，入肝經，綠葉蔬菜可解毒、降肝火、除燥熱；豬肝補血強肝、以形補形；菊花清熱、降肝火，即能調和氣血、健脾祛濕、疏肝解鬱、消除疲勞。亦可簡單煲「解鬱玫瑰粥」，玫瑰花有「解鬱聖藥」之稱，具有理氣解鬱、活血散淤的功效，是急脾氣的滅火筒。做法很簡單：以3至4碗水把半碗米、生薏米1兩、紅棗5粒及杞子1湯匙，煲約1小時至剩2碗粥。再加入乾玫瑰花10朵，續煲約5分鐘，即可飲服。此粥適合春季食用，有調和氣血、健脾祛濕、疏肝解鬱作用。

不想「谷氣谷出病」，謹記春天好好疏肝理氣，凡事「睇化啲」。

韓式養生療法：是仿刮痧的排毒按摩療程。分拍打、吸放、吸拉三部分，模擬中醫推拿十法中的「敲打」，能疏通經絡，和修緊贅肉。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。