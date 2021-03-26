排除萬難　長澤正美扮海軍為《信用欺詐師3》開工

日本女星長澤正美過去一年在影壇表現亮眼，上周剛憑電影《母子逆緣》（Mother）贏得《日本奧斯卡》影后，主演《信用欺詐師JP：公主篇》票房亦狂收超過30億日圓(約2.13港元)。同系列的第3部電影《信用欺詐師JP：英雄篇》將於明年上映，但因合演的三浦春馬及竹內結子突然離世，令製作一度受阻。電影排除萬難後，終於在本月中正式開鏡。

長澤與拍檔東出昌大、小手伸也及首度客串的老牌演員角野卓造等，日前被目擊在充滿歐陸風情的主題公園開工，同場還有10多名的外籍臨記。扮演老千的長澤，穿上海軍制服期間不時與拍檔有講有笑。電影前2輯先後到香港及馬來西亞取景，第3輯原定亦計劃到地中海的馬爾他島拍攝，但因疫情無奈取消，改為在日本取景。劇組拍攝期間亦做足防疫措施，不會集體到入住的酒店餐廳用膳，改為派發飯盒。

上2輯電影都有份演出的三浦春馬及竹內結子，原定今輯電影中亦擔演關鍵人物。2人猝逝後，劇本要大幅修改，曾打算押後開拍，但因主角長澤的檔期未能配合。劇組因難以找到替代三浦及竹內的演員，有意以其他形式讓2人繼續演出，而上2輯的江口洋介及廣末涼子亦會繼續坐陣。