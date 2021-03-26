妙用眼霜　趕走歲月痕迹

眼睛是保持童顏的第1防線，既然免不了對眼睛的消耗，不如好好保養抗衰老啦！（互聯網）

眼睛是最容易出賣年齡的部位，即使身材保養得宜，但要是出現黑眼圈、魚尾紋，都後容易顯疲勞又顯老，所以眼周保養十分重要。雖然市面上有不少抗衰老眼霜可供選擇，不過再好的眼霜都必須要用得正確才能發揮效用，例如：眼霜的用量、用法和入門級按摩手法更是不能搞錯！仲未識的話，就快快學習以下的延緩眼部衰老妙法！

用量以豆計

雖然細細瓶眼霜的價錢相對其他面霜昂貴，但用量也是絕不能省，用量過少會等於倒錢落海，無法發揮效用。但用量過多又會令眼部過於滋潤，反而會增加眼部的負擔，甚至出現油滋粒。建議雙眼每次的最佳用量約為1顆黃豆的大小，便己足夠。

第1步：點塗拍開

塗眼霜的第1步是用無名指點塗眼霜，可以先用無名指指腹交互揉搓，提升溫度加速吸收，然後再均勻的點塗在全眼，由內至外的打圈拍打吸收。亦可把眼霜由下眼頭至眼尾均勻點塗4~5點，再用指腹以點、壓的形式打圈拍打至吸收。

入門級眼部按摩手法

把眼霜均勻拍打開後就可以開始配合簡單的按摩手法，眼部的肌膚較為脆弱，最忌來回拉扯。可以棒狀按摩器或無名指指腹單方面由眼尾往眼頭推，在眼頭按壓一下順着上眼皮推回眼尾，以達致淡化乾紋及暗沉之效。在眼尾的位置可以加強按摩，以食指及中指形成V字，把眼尾拉提至接近太陽穴的位置，再用另一隻手畫圈按摩，便能起到淡化眼角細紋、提拉及放鬆功效。

按壓眼周6穴位

完成簡單的按摩後可以按壓一下眼周的6個穴位，放鬆雙眼兼提神。6個穴位包括眼頭的睛明穴、眉頭的攢竹穴、眉中的魚腰穴、眉尾的絲竹空穴、眼珠正下方的承泣穴和眼尾的瞳子髎穴。

熱敷消水腫及黑眼圈

最後1步就是利用溫度加速眼霜吸收，把雙手搓熱後覆蓋在眼周，微微熱敷可促進眼周的血液循環，達致消腫、淡化黑眼圈之效。