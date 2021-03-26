主題蛋糕朱古力　過繽紛復活節

連續幾天的復活節假期，除了安排各式活動，在家也可以預備漂亮的朱古力或蛋糕和家人好好過節。今年的主題蛋糕不單吸睛，而且有多款造型和味道，至於朱古力亦有多款設計，部分扑開更有驚喜，好食又好玩。

蛋糕篇

松鼠尋蛋

復活節蛋糕的標誌性動物，除了兔仔和雞仔，還可以加入很多創意。香港君悅酒店糖果屋於即日至4月6日推出幾款主題蛋糕，有趣的小松鼠彩蛋尋寶，蛋糕以松鼠玩搖搖板作構圖，中間還有粒牠們最愛的松子，旁邊還有一隻復活蛋配襯，動感十足 ，入口是杏仁香料餅乾配薑味牛奶朱古力忌廉。另外還有用糖漬菠蘿及雲尼拿忌廉朗姆酒蛋糕製作的甜蜜樂園，表層就有一隻勤勞小蜜蜂。看似寶盒的驚喜復活蛋，內裏則是日本士多啤梨蛋糕和香檳啫喱。

蛋糕上的煎蛋

復活蛋多以烚蛋的造型出現，不過偶然都有例外，香港瑰麗酒店餅店Butterfily Patisserie由即日至4月4日推出的復活節限定法式蛋糕，杏仁海綿蛋糕配椰子忌廉和咖啡啫喱，頂層還擺放了一隻煎好的荷包蛋，讓人耳目一新。

清新茶香

吃蛋糕最怕入口膩滯，清新的香氣有助提升蛋糕的口感。SP Flower & Tea Room在3月29日至4月30日，特別推出和陸羽聯乘的復活節限定花藝蛋糕 Easter Rabbit in SP Garden，戚風蛋糕選用烏龍茶、日本雞蛋和海藻糖製作，加上香片布甸、桂花果凍和食用花，配以兔仔耳朵和小腳板，造型優雅軟萌，入口清新，而且有淡淡的茶香。

寫上祝福語

買蛋糕代表是對自己或對方的祝福，若然有個小牌子，就可傳情達意。如心酒店集團新設的網上精品糕餅店Nina Parisserie由即日至4月3日推出杧果牛奶朱古力慕絲，迷你小巧的兔子竟然配上雀巢和復活蛋，夠晒新奇有趣。蛋糕會附有朱古力牌，客人可按自己所想填上祝福語，在過節的同時也能傳情達意。

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朱古力篇

加料蛋殼

普通的朱古力蛋不外乎有不同口味，如果敲開後有新發現，可能有驚喜。意大利朱古力品牌Venchi推出一系列不同口味的朱古力蛋，當中包括開心果檸檬、果仁朱古力和75%黑朱古力口味等，而且輕輕敲開外穀，會看到蛋殼內部黏滿了皮埃蒙特烤榛子、杏仁粒或鹽味乾果，令口感更加豐富。另外品牌還有各式朱古力蛋禮盒和鐵盒，任君選擇。

另類造型

喜愛標奇立異和新鮮感的話，另類造型可能適合你。英式百貨Marks and Spencer今年除了有兔子造型的朱古力，還有樹熊、狗仔、雪鴞和粉紅豬仔任揀，除了不同的動物，還有以茄子的模樣出現，夠晒獨特，啱晒一眾喜歡新鮮感的朋友。

內有乾坤

近年流行敲打蛋糕或朱古力，爆開一刻看到內裏會有多款美點，令人心花怒放。尖沙咀創意藝術糕餅店 Bombshell以互愛饌嘗LOVE ONE ANOTHER COLLECTION為主題，推出圓滾滾的小雞Love Egg-splosion Bomb和復活兔 Ears-ter Bunny Bomb，以及貼上太陽花的復活蛋EGGS-clusive Daisy Bomb（需4天前預訂）3款朱古力，欣賞後忍痛敲開朱古力外殼，會發現內裏有多款甜品如復活蛋、啫喱糖、小雞造型牛油曲奇等，可以和朋友開心Share。

高貴優雅

誰說復活節只是小朋友的節日？若然想送禮的話，精緻而優雅的設計亦是考慮因素之一，英國朱古力品牌Charbonnel et Walker推出多款口味的朱古力，圓桶的Marvellous Easter Eggs有粉紅白朱古力丶牛奶朱古力、海鹽牛奶朱古力和黑朱古力4款口味，手工製蛋形禮盒Dark & Milk Chocolate Selection內有齊招牌黑朱古力、牛奶朱古力果仁糖、皇冠形朱古力、士多啤梨形朱古力和杏仁松朱古力。另外還有變成迷你復活蛋的Pink Marc de Champagne Truffle Eggs和限量版比得兔朱古力等，每款都配有精緻禮盒，送禮自用皆宜。

純素之選

對素食者來講，節日的朱古力要小心選擇，健康烘焙店 The Cakery推出限定的純素系列，特大復活蛋除了精緻的翻糖花朵，內裏還有24隻迷你純素朱古力蛋。店內亦有凍乾紅桑子和白朱古力餡的迷你復活蛋選擇，讓素食人士開心過節。