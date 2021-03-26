【唐奕聰安息禮】太極眼紅紅不捨：只係想佢醒番！

太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary）於本月初因心臟病發猝逝，終年57歲。今日下午在灣仔一間教堂舉行安息禮，場內的一小時儀式在網上同步直播，緊接開放給歌迷憑弔，待儀式結束後，Gary遺體送往柴灣歌連臣角火葬場火化，扶靈名單是太極5位成員，劉賢德（HiFi德）、盛旦華、鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick）、朱翰博（Ricky）及Gary姐夫兼太極前經理人鄧祖德。圈中人有蔡一傑、鍾舒祺夫婦等到場致祭。現場派發悼念冊，入面有太太的撰文及合照，容祖兒、許志安等人亦有撰文。祖兒在文中提到：「我好感激Gary曾經用心用力的去支持我，通過我們的合作，我完全可以感覺得到Gary的親切。」就知道Gary就像大哥哥一樣，照顧每一個後輩。

儀式準時於下午2時半開始，由6名扶靈者扶住白色靈柩進場，Gary的遺照放於正中，見他身穿深色西裝、面帶微笑。全場先合唱2首詩歌，再由太極5位成員唱出《Amazing Grace》，眾人神情哀傷。及後播出Gary的生前生活、工作片段，而背景音樂是樂隊的經典歌《一生不再說別離》，最後一部分是Gary生前的自彈自唱，播出的畫面是跟愛妻的生活、旅行相。

太極不會再加成員

均身穿黑色西裝的太極5名成員受訪，問到心情可平復？Joey眼紅紅說︰「頭先見到佢最後一面，心情都有動盪，見到佢好OK，好靚仔！」Patrick接着說︰「都有同佢太太講喊埋今日就要回復心情，因為Gary想我哋向前行，多謝大家對Gary嘅愛同思念，我哋要更加積極，Gary帶畀我哋有啟發，人生可以好短，今日唔知聽日事，所以要更加珍惜人生，佢會喺另一個國度守護大家。」而Ricky同樣表示Gary遺容好安詳，希望他去到一個開心的領域。問到有甚麼說話想跟Gary說？盛旦華指︰「佢創作音樂嘅哲學會留喺我哋心入面。」HiFi德激動說︰「其實我都冇咩補充，只係想佢醒番，好掛住佢！」

問到身在加拿大的成員雷有曜有甚麼說話想他們講？弟弟Patrick表示：「之前佢send咗段說話喺電視台播，要大家繼續延續Gary嘅音樂，做喜歡嘅音樂，更有意義、可以啟發到大家嘅歌。」問到Gary生前有何願望未達成？Ricky笑言：「食嘢，佢都係簡單同樂觀，食嘢滿足到佢，音樂佢就好高要求。」問到對方手上可有甚麼工作未完成要他們幫手？Joey表示：「有人會跟進，佢嘅studio會有人拍特輯，而佢最錫嘅麥家瑜，我哋會幫佢繼續做歌。」

Patrick又指約了樂隊ONE PROMISE合唱Gary的作品，完成儀式後會繼續。盛旦華就話太極演唱會因疫情未開到：「但Gary已經講晒佢啲idea出嚟，所以我哋會繼續做，只係未決定到日期，會留番個位畀佢。」問到他們可會增加樂隊成員？Gary的位置怎樣處理？Ricky笑言不會加成員，因驚對方小器，他位置會交由其朋友及徒弟幫手。

表弟李忠希遺憾沒有合照

而Gary表弟李忠希亦到場打點，表示見到表哥遺容時大家都很傷心、很不捨得，個個都喊，特別雷有輝及表嫂最嚴重。他又指勾起了與表哥很多回憶：「唔知道對上一次見佢已經係最後一次，已經係一年前，我哋都唔會成日影相，呢件事發生後，發現我哋一張合照都冇，只係得以前做嘢嗰啲菲林相，好遺憾，同埋佢生前應該要好好多謝佢，但我都冇講到，都好遺憾。」麥家瑜坦言收到消息後接受不到，因Gary帶她入行，對方叫她繼續做好音樂，即使現在對方不在身邊。

妻證Gary生前曾心臟衰竭

Gary遺孀謝玉霞（Lotty）最後到台上分享跟Gary生前的點滴，全程先後哽咽2次，她表示丈夫是因心臟病突發而離世，又指Gary自小就有心漏病，所以身體一直都好虛弱，再因是家中4兄弟姊妹排行最細，從小便就深受家人愛錫。她又謂Gary於前年1月心臟衰竭入院，當時被醫生告知情況並不樂觀，幸他當刻在病床上接受洗禮，2星期後康復出院繼續投入工作。

期間Lotty大讚Gary性格和平、忍耐、善良、又孝順長者等，她哽咽說︰「佢好錫我，好就我。」她又表示Gary節制能力比較差且相當為食，而工作起上來又非常投入，久而久之就捱壞身子，再講到Gary生前有段時間是煙不離手，甚至可以日食2包煙，曾經戒煙3個月，之後打回原形。

瞻仰遺容眾人不捨

儀式完畢後，一眾親友、歌迷排隊瞻仰遺容，跟Gary作最後道別，人數眾多逾百人，太極5名成員及Lotty上前瞻仰遺容時都難掩不捨之情，久久沒有離去，Lotty更要2名親友攙扶及安慰，一度深彎腰跟最愛作最後道別，靈柩蓋棺後移送至歌連臣角火葬場火化。