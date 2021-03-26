中國移動香港復活節大激賞　驚喜優惠多籮籮

【特約報道】今年復活節有一連5日假期，就梗係要喪玩喪買啦！中國移動香港（CMHK）即日起（3月26日）就會推出一系列復活節限定優惠，線上線下都有驚喜優惠，滿足哂唔同客戶需要，一定唔可以錯過！

優惠一：5G服務計劃

復活節上台優惠比平時多，要轉台就把握時間！近年5G網絡覆蓋愈來愈廣，國際權威Speedtest最新公佈的1月數據就指出，CMHK在四大流動網絡商中5G網絡下載及上載速度最快，實力不容置疑。想體驗CMHK 5G極速網絡，月費$198*就有30GB 5G數據，仲可以用上台優惠價$2,548^購買最新Samsung 5G 手機Galaxy A52 5G (建議零售價$3,998)，兼享限定禮品Momax真無線藍芽耳機(價值$298)# ，相當吸引；另外5G客戶更可享半價**$19/月(原價$38/月)選用JOOX音樂VIP服務及UTV hmvod標準電影組合，復活節期間就可以體驗CMHK超流暢5G網絡，隨時隨地聽歌煲劇！立即上台體驗啦！計劃詳情請瀏覽 https://bit.ly/38QQfOZ

除了5G服務計劃有優惠外，即日起至4月12日，於CMHK網店上台選用指定5G或4.5G服務計劃仲送氣炸鍋，只要輸入優惠碼「COOK」，即送人氣Récolte氣炸鍋 (價值$799)，兼免1個月月費及每月$18行政費，最近想上台或者轉台的朋友就要把握良機享受限時優惠！

優惠二：1000M家居寬頻

唔少朋友復活節假期或者會留在家中煲劇，高速流暢的家居光纖寬頻當然不可或缺！即日起至4月12日，客戶凡登記CMHK 1000M光纖家居寬頻計劃，特選屋苑月費低至$78，兼送限時賞2選1復活節禮品，有ONE Home Wi-Fi智能拖板（優惠碼：BBWIFI）或者精選智能家居套裝（優惠碼：BBHOME），包括One Home紅外萬能遙控器、ONE Home智能LED燈泡 (E27、E14)。於CMHK網店登記指定家居寬頻計劃仲送$200超市優惠劵！

優惠三：其他精選產品及服務

除咗以上月費計劃及家居寬頻優惠外，復活節期間CMHK不同嘅精選產品及服務都做緊優惠，新上台客戶及現有客戶都可以享用! 不妨睇睇有咩超抵優惠：

本地年卡

有需要買幾張本地數據年卡嘅客戶就要把握機會啦！即日起至4月12日，凡購買$198 18GB本地365日數據儲值卡，只要加多$50就可以買多張，平均每張只需$124，真係超抵用！

漫遊服務

而有短期外遊數據需要的現有CMHK客戶就可以注意啦！15天高用量大中華Go! Pass漫遊數據雙倍升級，由原本的8GB全速數據加倍至16GB，價錢不變都只喺$168，現有CMHK指定服務計劃客戶只需登入MyLink App漫遊專區申請，便可免換卡到埗即用。

手機及配件

另外，於即日起至4月12日期間，新上台及現有客戶於CMHK網店購買任何手機，即送ONE Home智能喚醒燈一件(價值$380)。而多款精選手機配件及智能產品亦有折扣，包括Type-C充電傳輸線、旅行充電器、藍牙補光自拍器等，可以趁機以優惠價購入心儀產品。

不能不提今個周末，下午1時至3時記得親臨CMHK旺角旗艦店，因為將會一連兩日舉行復活節限定活動，屆時會有智能機械兔活潑現身大派復活彩蛋，同大家齊齊歡樂迎接復活節！萬勿錯過！

CMHK復活節快閃門市活動

日期：2021年3月27日及28日（星期六及日）

時間：下午1時至3時

地點：CMHK旺角旗艦店【旺角西洋菜南街1L-1M號（兆萬中心旁）】

以上所有產品及優惠受相關條款及細則約束。

* 須簽約24個月及另繳每月$18行政費。

^ 只適用於選用指定計劃並簽約24個月的新客戶及須預繳指定金額。

# 禮品數量有限，送完即止。

** 半價優惠只適用選用5G服務計劃及與UTV hmvod標準電影組合簽訂指定合約期(3/6/12/24個月合約)或JOOX音樂服務簽約12個月合約。