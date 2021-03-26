徐信愛發文認被SOOJIN排擠：長期受到人身攻擊

早前接連有韓星捲入校園欺凌風波，女團(G)I-DLE的23歲成員SOOJIN被爆曾在就讀初中時排擠同學及未成年吸煙，童星出身的22歲女星徐信愛亦被指是受害人之一，她多次在社交網影射SOOJIN，但SOOJIN稱與對方並無交集，要求徐信愛公開回應，而徐信愛今日終於透過社交網發文回應事件，承認的確曾遭SOOJIN排擠。

徐信愛表示於10年前是沒有勇氣的人，今次雖然也感到害怕和猶豫，但為了不讓自己感到失望和後悔而決定鼓起勇氣發聲，而她指自己是在中學2年級第1學期轉到臥牛初中，並努力融入同班同學，但無論是在上學、小息或午飯時間，SOOJIN都與朋友辱罵和恥笑她，包括「你長得不漂亮，是怎樣成為藝人的？」、「反正都是已經過氣的藝人」、「被排擠是有原因的」、「不知道老師們為甚麼會對她特別好」等批評和人身攻擊的說話。

她指SOOJIN及其朋友所說的話令她受到很大傷害和留下陰影，亦令她的性格變得內向，對於SOOJIN聲稱與她並沒有交集，徐信愛說：「她本人說不記得，也沒有跟我說過話，沒錯，因為只是單方面的侮辱，她將和友人一起鄙視我和對我說冷言冷語等行為當成沒有發生過，我對此覺得很遺憾。」她呼籲大家假如遇到校園暴力一定要鼓起勇氣尋求幫助，並為今次事件令大家擔心表示抱歉，而今後她會以演員的身份報答大家。

不少粉絲在徐信愛的社交網留言為她打氣，亦有不少網民鬧爆SOOJIN一直假裝不知情，要求她退出組合。