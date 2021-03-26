新海華一條龍服務　助你輕鬆網上營商

神品企業有限公司鍾小姐（右）：「用新海華的平台營運服務將產品上線效率好快，佢哋提供咗好多意見畀我，仲幫我拍宣傳影片介紹產品，令我嘅產品即時曝光賣出，我好開心。」（客戶提供）

【特約報道】以往香港人普遍都愛行街購物，但隨着現時生活習慣改變，許多人都轉以網購形式入手生活必需品或玩樂奢侈品，所以通過營運網店絕對是讓生意有正面增長的不二法門。對於顧客而言網購的確極為方便，只要手握智能電話撳兩撳，物品就直送家門。但不少有網店營運經驗朋友都明白，在營運背後其實需要解決許多問題，例如客戶查詢、存倉、包裝及運輸等；即使你有豐富實體店經驗亦未必有助解決所有問題。想更順利的開拓網上生意？「新海華」絕對幫到你。

全面網購平台管理/ 營銷（貨商冇網站都得！）

「新海華」推出的「網上營銷及物流服務計劃」可以為你提供「網購平台管理」和「推銷貨品」，從網站上的產品圖片拍攝、線上直銷活動、庫存管理、執貨包裝、物流運輸以至訂單收款及跟進退貨等等都可以一條龍為你服務，毋須大費周章及負擔龐大支出都可以放心妥當營運網上生意，門檻低至只需每月$1,000，亦毋須一次過繳付「過萬年費」。就算貨商已經營運網購，「新海華」的執行訂單能力也可以幫到你。

此外，「新海華」不但有營運超過十年的自營網站，由2015 年

起更於HKTV Mall 及2018 年於BIGBIGSHOP 本港兩大電商平台上

開設網店，可讓參與網上營商及物流服務計劃的創業新手將產品帶

到相關網站銷售，大大擴闊顧客群，令網上生意蒸蒸日上。

查詢：新海華貿易有限公司 2545 0711、info@xhht.com.hk