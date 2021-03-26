蔡卓妍預告開騷慶Twins成軍20周年

藝人蔡卓妍（阿Sa）出席杯麵紀念館開幕禮。忙於拍攝新片《金手指》的她，表示正與影帝梁朝偉拍感情戲份，問到有否被對方迷人雙眼電親？她說：「OK啦！（你定力夠？）大佬吖！依家拍戲唔係去識男仔，嗰啲係Off Camera啫。其實好多重要場口都拍咗，啲搭景都拍咗啲，超靚，製作好認真，有啲場口就算得幾秒都搭個景出嚟。」

北上會合阿嬌

新片預計於下月底完成，之後阿Sa便北上會合拍檔鍾欣潼（阿嬌），為明年Twins成軍20周年做相關工作，暫未知歸期：「其實都錄咗啲歌，之後會有演唱會，原本今年搞，但應該爭唔到期，希望下年啦！出年5月18日先係出道20周年，到時會出一隻歌，同埋有份拍嘅《女法醫JD》年底會播。」

同祖兒雞啄唔斷

談到好姊妹容祖兒上載插了幾支針於頸部照片，阿Sa指對方正在治療聲帶：「佢把聲用得太多，唔係失聲，保養吓啫！（叫佢少啲講嘢？）難啲，佢係我朋友入面講電話最耐嘅一個，每次1個幾小時，Auntie都話我哋成日講嘢都仲有咁多嘢講，見到又雞啄唔斷。（今次去內地都會見到祖兒？）都會，但佢要拍戲，所以我去搵阿嬌先。」