McLaren GT　Chill級豪華臀

英倫超跑品牌McLaren除了有大家熟悉的Sports、Super及Ultimate系列，還有GT系列，前年發表，去年底抵港，早前終於有機會試駕。採用McLaren招牌式設計美學--優雅豐臀和簡約流線的McLaren GT屬該品牌首款推出的GT車型，相較於同級車款車體更輕量化和速度更快，更重要的是它擁有超跑沒有的Chill級舒適長旅程駕乘感。

輕量向來是王道，採用中置後驅設定的McLaren GT，建基專屬開發的Monocell II-T (T代表Touring) 碳纖維單體底盤，配上鋁金合車體，車重僅1,466kg。流線簡約車身，配上承襲自Speedtail的空氣動力學設計精髓，造型優雅。高達620ps及630Nm的最大馬力及扭力來自4.0L V8 雙渦輪壓增引擎，95%扭力更可於3,000rpm釋出。搭配七前速SSG波箱，0-100km/h加速僅需3.2秒，極速達326km/h 。擁有優異性能與速度的同時，不失獨有的動態駕控感受，駕起來是意想不到的容易操控。

值得一提是，它的原廠設定車頭高度較超跑高，加上有車身自動升降系統輔助，車頭進入角媲美房車，過壆不是難題。作為GT，乘坐舒適性和大容量行李空間自然是少不得，正因此它並不是採用一般GT的2+2座位布局，而是2座位布局，一來是不想因狹窄後排大幅降低乘車品質而被座上客嫌棄，二是這麼一來可換來達420L後置物空間，連頭冚下的150L儲物空間，提供領先對手的570L總置物空間。加上一貫的豪華車廂及配置，無疑是一輛讓人樂於每天駕着它出行的Chill級座駕。