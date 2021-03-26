《花樣年華》原故事講賽車手？邊個荷里活巨星爭演？

由王家衛執導的經典愛情片《花樣年華》即將於英皇戲院重映修復版以紀念影片上映20周年。就趁住這個紀念日子，東網就為大家細說一個有關影片鮮為人知的秘密！

原來當年《花》原故事並唔係懷舊愛情故事！據知當年王導演最初的原計劃是與美國電影公司合作開拍《花》，而故事是講3位來自不同地方的賽車手於內地舉行的一場賽車場上相遇，他們比賽之餘亦同時戀上1名女賽車手，是3男爭1女的故事。據知王導演當年已敲定梁朝偉和木村拓哉飾演其中兩名賽車手，而第3名賽車手就在兩大荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）和奇洛李維斯（Keanu Reeves）之間作選擇！但善變的王導演最終將原計劃擱置。

雖然最終畢佬與王家衛未能合作拍電影，但2007年2人應日本電話供應商邀請，遠赴捷克首都布拉格拍攝廣告。除了拍唔成美版《花》之外，王導演亦原本籌備有關Gucci創辦人Guccio Gucci孫仔Maurizio Gucci謀殺案的奇案片《House of Gucci》，當時有指「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）擔任女主角。但最終亦未能成事！今年英國名導演烈尼史葛（Ridley Scott）就冷手執個熱煎堆找來天后Lady GaGa接手拍攝該片。

《花樣年華》原來拍咗個現代版？

王家衛開拍《花樣年華》之前原計劃是開拍1部名為《美食的三段故事》的電影，並由梁朝偉和張曼玉飾演男女主角。而第1個故事是講述梁飾演的24小時便利店老闆，他有一個愛好就是收集顧客遺留的鎖匙。至於Maggie就飾演受情傷的顧客，獨自在便利店吃蛋糕飲酒。有次她因吃完之後太累而睡着了，店主上前親吻了她一啖。而第2個故事就講1男1女鄰居之間的曖昧關係，亦即後來《花》的故事。至於第1個故事，原來當年有拍下短片並命名為《花樣年華2001》，2003年康城電影節的大師班上放映過。只此1場！而這個故事數年後亦發展成為王導演首部西片《藍莓之夜》（My Blueberry Nights）。

奧斯卡名導演夫婦睇完感動落淚

《花》於2000年在康城電影節舉行全球首映禮，當時墨西哥著名導演伊拿力圖（Alejandro G. Iñárritu）夫婦亦是座上客。20年後他仍然被影片故事打動，去年他受訪時透露當時與妻子Maria看完後沉默了接近10分鐘。他說：「我哋行到去海旁時停低。Maria突然攬住我並開始喺我膊頭喊到停唔到，而我亦同佢一齊喊。《花樣年華》令我哋冇言同深深感動。就喺嗰一刻話畀我知...我想成為電影製作人。」