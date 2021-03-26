【美女饕廚】Omakase新星篇

今次介紹日本菜，位於銅鑼灣的一家壽司店。主廚Chef Wataru的技藝磨練於東京米芝蓮實力派壽司店。而香港店可以說是本地壽司店的新星，除了服務細心外，Chef Wataru亦非常注重品質，食材質量非常好。

先來Kazunoko，由鯡魚子製成，質地帶點橡膠感，而且很耐嚼，以大醬油調味醃製的鯡魚子是日本新年最受歡迎的菜式之一，這種珍貴的美食象徵着一個繁榮的家庭，並寓意祝福。鯡魚子呈高雅美麗的金黃色，咬它時，先會帶來清爽口感，之後微細的卵滿滿在口腔內破開，就像飛魚子般的質地，朋友覺得這道菜有點怪，我反而挺享受呢！

其他大部分食材都進行了熟成工序，色澤明顯地較新鮮的深色，肉質口感亦更為柔軟，而且旨味更濃郁，鮮味大大提升。熟成是最古老的烹調技術之一，而且無法靠傳授，只能靠個人經驗摸索。

手握壽司外讓我們能夠細味到海鮮不同的魅力，為追求味道與口感的平衡，使用米醋與紅醋兩類醋飯，配合貝類及白身魚時使用清淡米醋，魚腩、昆布調味的刺身等則混合香濃赤醋。好友亦叫了日本清酒Sake來提升壽司的鮮味層次。

其中墨魚刺身用刀𠝹好花紋，用了少許鹽調味，完全唔需要蘸任何醬料，口感豐富，先咬落去帶有嚼勁，之後就會變黏糯，完美展現墨魚本身獨有的鮮味和口感，真心喜歡！

另外，清蒸鮑魚，鮑魚肉最中間部分最嫩又甜，沾上少許師傅自製的鮑魚肝醬，味道甘香，配飯吃最夾！

家做鮑魚肝醬，可適用於料理，有興趣可以參考我本食譜書《教煮米芝蓮法式家常菜》，鮑魚肝醬是其中一款菜式。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）