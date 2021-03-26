秘魯瑪卡　男士聖品？

講到提升男士雄風，不得不提幾乎同壯陽劃上等號的瑪卡（Maca），其學名為「Lepidium Meyenii」，生長在秘魯海拔3,500至4,500公尺之間的安第斯山脈，屬十字花科植物，又有印加蘿蔔、秘魯人蔘之稱，而我們食用的正係它的根部，咁點解瑪卡會同壯陽扯上關係呢？

原因一：瑪卡被美國太空總署等知名國際機構定為指定保健食品，科學家發現瑪卡所含的瑪卡酰胺（Macamide）同瑪卡稀（Macaene），有提升精液濃度同精子活力的效果，當中以黑瑪卡含有上述兩種成分最多，雖然口感微苦，但對男士精力補充作用最大。而紅瑪卡則味道較好，但在動物試驗顯示，對前列腺肥大有幫助。

原因二：瑪卡仲含豐富蛋白質、鉀、鈣、鐵、鋅等礦物質，具有減少焦慮、提升運動表現同肌肉能量的作用。所以瑪卡亦係一種相當好的保健食品，女士一樣可以食用。

原因三：有研究指出瑪卡有提升性慾的作用，調查發現在為期12周的測試中，唔同年齡層的男女性慾提升有百分之二十四或以上。亦有醫學證實瑪卡在提高生育力等方面有顯著作用，不過要記住，生育力不等於性能力。

點食先有效？

市面上有不少瑪卡產品，但以藥丸食用最方便，價格由50港元至300元不等，主要視乎瑪卡今量，如部分只含750mg，有些則可高達10,000mg。據研究指，成人每天最少要食2,400mg，並且持續食一段時間先會有較為顯著的效果，如果產品係混合4種顏色瑪卡，或添加2,500mg精胺酸（Arginine），對增加運動表現與耐力都會有幫助。