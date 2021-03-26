蒲頭唔認走數　張致恒求放過家人：佢哋只係普通人

藝人張致恒（Steven）早前被馮鎵瀠（Naomi）公開追債，之後便失去聯絡更指他着草走數，而其太太的家人近日更被起底。今日他終於在社交網蒲頭發聲，並指自己已找到工作：「Hello，大家好我係Steven張致恒，首先好多謝大家嘅關心，我想喺度重新講多次，我冇走數我冇着草，我依家只係默默地工作，一直都好想還晒啲錢畀我所欠嘅朋友，講真喺呢段時間真係過得好辛苦，搵到錢返嚟，我係有還過畀我嘅朋友，只係未完全還晒，我明白喺依家呢個時勢大家都好窮，所以我會好努力咁去工作盡快還晒畀大家，想喺度同我嘅朋友講聲對唔住拖你哋咁耐。」

對於太太不定時多次發文為他護航，情況同樣令人擔憂，他則表示：「因為我嘅原因令到老婆嘅情緒唔好，所以我懇請大家要鬧要話嘅，可以私訊同我講，我好樂意畀你哋鬧，希望大家唔好再私訊我老婆，佢要幫我照顧兩個小朋友已經好大壓力。」

他表示自己是公眾人物，食得鹹魚就要抵得渴，但太太的家人只是普通人，希望大家不要拿出來談論，他說：「若果有一日你全家嘅成員畀人擺出嚟你又會點諗呢，阿婆幾十歲心血少唔嚇得，同埋阿公已經過咗身，希望大家尊重阿公，跪求大家體諒！」