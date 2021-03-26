柳氏姊妹柳伊呂波同柳百合菜，兩個都又索又好波！（互聯網）

日本寫真界有好多女優都情同姊妹，從社交網可以見到佢哋成日都結伴同樂。其實，寫真界仲有親生姊妹存在，當中就包括柳氏姊妹柳伊呂波同柳百合菜，佢哋兩個都又索又好波，而且仲各具魅力添！

姊味夠吸引

不論係日本寫真界定AV界，唔少女優都屬於姊系，氣質有點成熟，但係就唔會過熟，男人見到佢哋即刻覺得壓力完全得以釋放，柳伊呂波就屬於姊系女優喇！

今年30歲嘅佢，清麗秀雅，予人溫柔體貼而且善解人意嘅感覺。身材相當火辣，身高5呎5吋，高挑而豐滿婀娜，上圍對G奶斤両十足，而且仲彈手又堅挺，加埋圓潤美尻以及美腿，簡直就係完美嘅化身！2014年由模特兒轉型做寫真女優，並推出第一隻寫真DVD，之後發展相當平穩，除咗拍寫真之外，仲參與好多有關競馬資訊嘅電視節目，為廣大馬迷提供好多有用情報以及貼士。

2019年同歌手板床悠太郎結婚，好彩佢冇因此而專心做家庭主婦，而係繼續留喺寫真界發展。唔知係咪因為嫁咗人，個樣又溫文咗韻味又濃咗，吸引力似乎仲強過之前，唔通呢種就係男人都鍾意嘅人妻味？

Profile

年齡：30歲

身高：5呎5吋

三圍：37G-24-37

影壇展妹力

柳百合菜係柳伊呂波嘅妹妹，亦係一位知名寫真女優，比家姐細4歲，擁有一副標致面孔，青春可愛，笑起上嚟天真又甜美。身材凹凸有致，雖然上圍細過家姐兩個Cup，但係對E奶亦睇頭十足，配合5呎6吋高，睇落更為高挑。

佢比家姐早一年投身寫真界，憑住可愛面孔以及高挑豐滿身材好快就引起話題，後來更憑住以古裝打扮拍攝紅酒廣告而令人氣進一步上升。另外，佢更加搵到拍電影嘅機會，2014年以女主角身份演出電影《浮戀》，之後陸陸續續演出好多電視劇同電影，最近佢仲憑住演出電影《無賴》嘅上佳演技，喺大阪映畫祭奪得最佳女配角獎，為百合菜嘅努力作出肯定，希望下一次佢可以拎埋個最佳女主角啦！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎6吋

三圍：34E-24-35

第一回合

鬥身材

家姐柳伊呂波嘅上圍較大，而妹妹柳百合菜則較高挑，兩者都擁有曲線玲瓏嘅胴體，如果要比較佢哋嘅身材吸睛度，真係好難分到高低呀！

第二回合

鬥知名度

柳伊呂波美貌同身材都咁出眾，而且散發一股迷人嘅姊系魅力，加入寫真界之後，好快成為一位人氣女優，不過妹妹百合菜比姐姐人氣更高，而且佢嘅名字已經脫離咗寫真界呢個圈子，喺電視圈同電影圈亦漸漸廣為人認識，所以若論知名度，百合菜真係贏晒！

第三回合

鬥幸福

柳百合菜近期成功跳出寫真界， 以演員身份勇闖影視圈，成績亦相當理想，不過始終都要奔波勞碌，家姐柳伊呂波就唔同喇，已經嫁咗個如意郎君，得閒就出嚟拍寫真同主持競馬節目，生活似乎較妹妹優閒又寫意得多。