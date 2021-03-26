陳展鵬當爸「膽」變細　江嘉敏恨拍古裝舉手自薦

藝人陳展鵬、陳煒及江嘉敏昨晚於深水埗為新劇《黯夜守護者》拍攝，同場有謝東閔及李成昌，二人要上到6層高的舊樓拍跳樓戲，陳展鵬坦言以前拍過多次跳樓戲，後生不識驚覺得好玩，反而現時有畏高，問是否做了爸爸、女細老婆嫩要特別小心時，他謂：「可能係啦！冇必要都唔會行咁出，就好似揸車一樣，唔好跟得太貼。」

日前女兒「小豬比」生日，他表示因要開工，沒有與她切蛋糕，不過事前就一家三口影了輯靚靚相，當送給女兒留念的小禮物。提到太太單文柔下個月生日，他謂：「睇吓時間點，都希望有啲特別心思嘢，好多禮物都送過，依家最緊要係身體健康。」拍完此劇後，他要上電台及電視節目宣傳新歌，問會否上《勁歌金曲》時，他笑謂：「都要，20幾年前上過，嗰陣年紀最輕，依家變咗年紀最大嗰個。」

而陳煒笑言未有時間再拍飲食節目，不過她講笑謂：「不過如果嗰啲好多禮物同獎金嘅就可以搵我！」說到吊威吔，她大爆以前曾於水上吊足4小時玩「水上飄」，雖然攰，但覺得好好玩。

至於江嘉敏透露入行至今首次睇人拍跳樓戲，雖然自己有畏高，但她都想試試吊威吔及拍開槍戲。她謂：「其實我都好多嘢未試過，未拍過古裝，都好恨拍，嚟緊公司開古裝劇我都想自薦做。」