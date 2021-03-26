睇四仔梗係要開大個喇叭，因為脫星嗰種如瘋似狂嘅叫床聲，同埋激烈嘅肉體碰撞聲，真係聽到人零舍興奮！而今次介紹嘅3套作品，名副其實係玩到啪啪聲響，絕對係視聽享受呀！

叫到拆天

記得以前按摩，畀技師用力按落去時，真係痛到大叫，只係呢套由Brazzers製作以按摩為主題嘅《Dirty Masseur #19》，當中脫星卻係因為興奮而叫到拆天！搵嚟Brandi Love、Lauren Phillips、Anna Bell Peaks等脫星演出，單睇陣容就知位位都胸前偉大。故事講述生活空虛寂寞嘅佢哋，去到一間由大隻型男主理嘅按摩店梳乎，喺對方嘅妙手按摩下，個個都爽到不停呻吟，繼而同男技師激情交歡，從佢哋興奮嘅表情及狂野嘅叫聲，充分反映出佢哋有幾咁享受。

第一身參戰

有人話四仔脫星嘅叫聲，個個都叫得勁大聲，咁點解要推介呢套由Hustler炮製嘅《Hustler's Best: XS Petites》呢？理由好簡單，首先係有11位脫星演出，陣容鼎盛，包括Gina Valentina, Vina Sky、Lily Jordan等，而且佢哋個個都係表現狂放，所以全片都充斥住高分貝嘅叫床聲！導演用上大量嘅主觀拍攝鏡頭，不但畫面勁有張力，猶如第一身參戰嘅效果，更係令四仔迷相當有代入感，好似自己親身上陣，興奮又刺激呀！

天后級女神

睇四仔梗係要揀天后級脫星演出嘅作品，先至明白四仔精彩之處，呢套由Naughty America推出嘅《My Friend's Hot Girl #35》絕對係首選。事關演出嘅Angela White、Keisha Grey、Brooklyn Chase等，都係現今四仔界嘅天后級脫星，尤其係Angela White呢位爆乳尤物，喺AVN頒獎禮榮獲「最佳脫星」，名副其實係天后級女神！喺多位分量十足脫星參演下，雖然係零劇情，但足以畀到大家極佳嘅官能享受，加上狂野又誘人嘅叫床聲，絕對值得一睇再睇。

碟評

《Hustler's Best: XS Petites》主打人多勢眾，據片廠稱每位脫星嘅叫床聲都有個人風格，總會搵到一種可以燃起四仔迷情慾嘅聲線。至於《My Friend's Hot Girl #35》以天后級陣容作招徠，除咗Angela White話題性十足外，其他脫星亦各有賣點，認真夠晒精彩。如果鍾意睇劇情嘅話，《Dirty Masseur #19》講一班好色熟女點樣情挑型男按摩師，令人想入非非。