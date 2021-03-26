袁和平選角拍動作西片：唔打得都OK！

著名動作導演袁和平（八爺）現身電影首映，該片導演兼監製蕭惠雄亦有到場，蕭惠雄透露2人合作的電影公司，將會開拍一部動作西片，預計投資5千萬，問到開拍日期，他說：「依家試鏡中。（會有咩外國藝人？）暫時未睇，八爺之前同Tony Jaa合作過幾套戲，要睇八爺決定。我哋想同香港嘅唔同大學嘅電影系合作，佢哋嘅特效都做得好出色。」

八爺稱今次特意來首映選角，問到是否要打得之人？他說：「最好啦！唔打得都OK，我都搞得掂。（會喺邊度取景？）暫定外國。（擔唔擔心疫情影響？）去邊度都要隔離，早啲籌備就冇事。」他又表示：「公司將會拍唔同題材嘅電影，除咗動作，仲有喜劇、驚慄、文藝愛情等等。」

鍾意培育新人

他續稱現主力在內地發展，問到會否想多拍香港電影？他說：「香港範疇窄好多，拍古裝又冇景，拍時裝乜都要申請，依家已經比以前好好多，以前好困難，又要攞批文。（睇唔睇好香港電影？）因為疫情，邊度都唔睇好，但香港電影未來會好，因為好多有心人想拍好電影。（會唔會畀多啲機會新人？）我自己本身都好鍾意培育新人。」