【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十五甲戌火危日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：開業、移居、嫁娶

忌：出財、修倉、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、5、7

幸運顔色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

保持清醒，按計劃行事，再多的難題也能解決。

金牛

運勢平穩，即使犯了錯誤，也能得到別人諒解。

雙子

人逢喜事精神爽，處事得心應手，易有收穫。

巨蟹

樂意為另一半破費，但大方得來要量力而為。

獅子

事業運向好，可考慮與同行合作，謀得共贏。

處女

人緣佳，幹勁十足，工作可按既定計劃完成。

天秤

心情煩躁，很多瑣事需要處理，要提防破財。

天蠍

家庭生活愉快，精神爽利，為工作添加動力。

人馬

愛情運最強，向心儀目標表白有望感動對方。

山羊

口才不俗，多與別人交流，有助解決問題。

水瓶

受突發事故干擾，但只要冷靜面對就有轉機。

雙魚

有利開展新計劃，肯接受不同意見可望成功。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）鼠 麻煩多

鼠

很多事要處理，卻不夠果斷，令情況雪上加霜。

牛

心情起伏，獨處有助保持冷靜，以免拖累工作。

虎

桃花運上升，已有伴侶者可享受愛情的甜蜜。

兔

頭腦精明，行事效率高，可於職場上一展才華。

龍

是日沖煞，運氣平平，宜致力維繫良好人脈。

蛇

掌握做事的竅門，棘手的任務也能順利解決。

馬

不少樂事找上門，不妨與身邊人分享好心情。

羊

各種麻煩事離你而去，宜在事業上大展拳腳。

猴

事業運不錯，能順利完成任務，獲上司器重。

雞

財運不過不失，多幫助別人會為你帶來好運。

狗

生活中出現微妙變化，要提防小人，遠離是非。

豬

貴人運強，士氣大振，面對挑戰也無畏無懼。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

擇日趨吉避凶

玄學術數中，以「擇日」最為普遍，運用層面廣泛，多數用來趨吉避凶。最基本方法是配合天干和地支，加上年月日時的神煞，去推斷當日的吉凶喜忌。

在古代，事無大小都會用上，諸如祭祀、求嗣、入學、開市、葬禮等，這反映出人類對平安好運之追求，任何時候都非常渴望。但如果要運用術數來擇日，非得請專業人士不可，所以為求簡易，人人都可以用到，方便普及的「通書」便應運而生。

「通書」以曆書為基礎，中國最古老的曆書是《夏小正》，源於夏朝。初期是記述每月的星象、氣候，以及各種關於農業的事務。慢慢發展到現代，「通書」內都加上其他有關的資料，附注年月日時的天干地支、五行、十二黃道、納音等資料，更清楚地列明當日喜忌，一目了然，看起來不再深奧難明，對於凡事都講求吉利的人來說，實在非常受歡迎，差不多家家戶戶都會擁有一本，作為日常生活的參考。

「梅花易數」雖然是用來卜卦，但其實亦可以用作擇日的其中一種方法。舉例，想擇日出門，卜出一卦，看看卦的卦氣是否旺盛。如果氣旺又生卦主，就代表吉象，相反，氣衰而尅卦主，就代表不利。