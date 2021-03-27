接《大步走》棒　歐陽震華孖馬德鐘「辦大事」

藝人馬德鐘4月將會開拍監製林志華新劇，更首次正式夥拍陳煒演出，二人有不少對手戲，而此劇是都市奇情劇，馬德鐘更挑戰一人分飾兩角。他接受東網訪問時謂：「要演兩個角色都幾吃力嘅，做功課要做足2份，而且套劇劇情好多轉接位，自己近排都會做多啲運動準備。」而陳煒受訪時坦言與馬德鐘有很多對手戲，不過大家都曾試過一起到美國登台。

此外，有指他與歐陽震華（Bobby）主演的 《伙記辦大事》會緊接《大步走》播出，他表示：「我仲未收到消息，要等公司公布，套劇前年拍完，同Bobby、萬綺雯拍得好開心，拍時Bobby都不時提點大家，而自己個律師角色都好特別，所以如果真係播都好期待。」對於有指《大步走》收視低，要出動「收視福將」Bobby救亡，馬德鐘說：「我都有睇《大步走》，幾好呀！好勵志，我睇完都想去跑步，不過Bobby向來都係收視福將，成個團隊咁辛苦拍完套劇，都希望播出時收視好。」

另外Bobby接受東網訪問時大讚《大》劇好睇，以及陳山聰演技不錯：「山聰做男主角，我晚晚都有追，套劇好好睇，睇完山聰，我都愛上咗跑步呀！」他續說不清楚《大》的收視，而《伙》劇出街，他感到十分開心：「時裝劇唔可以擺太耐，應該要UPDATE番啲時代。」