東方日報C1：古天樂獲高人指點！半億買風水屋吸財

篤信玄學風水的古天樂，得知2024年轉地運，聽從高人教路盡吸「南山北水」之利，一擲半億購入馬鞍山一間擁有無敵大海景的頂層複式豪宅，重視私隱的他最鍾意風水屋有私人升降機。身家早已過億的他，不忘行善，其捐建的第133間幼兒園剛完工。

影帝古天樂多年來獲一位玄學高人在背後發功，幫他趨吉避凶增強運勢，繼早年獲指點下買入3,000萬京士柏山的獨立屋，自此豬籠入水，演藝事業飛黃騰達，之後再在師傅教路下買入1.26億貝沙灣獨立屋豪宅，並擺下風水陣催旺事業。據知他最近聽從師傅建議，為吸3年後南山北水開始的地運，一擲半億買入馬鞍山迎海的複式豪宅。

演藝事業如日中天的古仔，掌舵其電影王國兼擔任演藝人協會會長，多年來他都深信輔助其加強運勢的風水師，據知師傅透露2024年地運有轉，極旺「南山北水」，背向南方的山境，面對北位有水的地方，能夠催旺運勢，賺到盆滿缽滿，圈中多位信徒已經四處物色坐向北水的靚屋。而古仔睇中這間複式豪宅，除了坐向對正北位，更有無敵大海景，盡收滔滔不絕的財運。

有指他新購的頂層複式風水豪宅接近3,000方呎，有4房全套房間隔，另有兩個800多呎的平台，其一是空中平台泳池；寬大的客廳全是落地玻璃，全屋的窗簾、燈光、冷氣和影音都是採用智能設備。而他的特色戶更設有私人電梯大堂，對着重私隱的他來說最為喜歡，所以左鄰右里都不知他這位巨星入住，不過有住戶曾經在大廈內幸運地撞見他一次，非常驚喜。

擺陣趨吉避凶攞影帝

獲高人指點迷津的古仔近年確實撈到風生水起，除了愛揸磚頭投資，近年也喜歡掃工廈，其事業版圖愈擴愈大，成為新一任香港電影工作者總會會長，本身又成立電影及經理人公司做老闆，涉獵範疇眾多。早年他遵照師傅教路，在其貝沙灣豪宅的露台擺放兩條張牙舞爪的金龍雕，有指是「三龍吐瑞」的風水陣，能擋煞兼吸財提升地位，成功讓他奪得影帝殊榮。去年突爆新冠肺炎疫情，他又被發現其大屋的風水陣突變，露台擺滿8隻張開口的銅製公雞，求神雞護體，百毒不侵。

在影壇舉足輕重的古仔，多年來都低調行善，一直都有捐錢起學校，去年疫情下，他再捐建4所學校，而他在城關鎮中心捐建的第133間幼兒園已經竣工。

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