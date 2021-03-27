明日開線上騷　ASTRO出道5年最難忘首次奪冠

韓國「臉蛋天才」車銀優所屬的組合ASTRO將於明日香港時間下午4點舉行《2021 ASTRO AROHA Festival [Be Mine]》線上見面會，5子最近接受東網訪問，透露今次見面會為了報答大家期待已久的心意，準備了一個特別設計的舞台，有信心能帶給大家驚喜，成員又透露正在努力準備第2張正規專輯《All Yours》的歌曲，希望大家多多期待。

組合於上月底迎來出道5周年，問到出道5年來最難忘的是甚麼時，成員便說：「是憑第1張正規專輯的主打歌《All Light》獲得第1名的時候！那時候我們真的哭了很多，現在也會偶爾回想起來，那真的是一個非常幸福的時刻。」

問到最想與哪位歌手或音樂人合作時，ASTRO便表示想合作的藝人實在太多，但假如有機會和一個人在一起學習，便一定會想用一切方法、盡最大努力去創造最好的成果，而他們又希望拍攝能發揮組合合作精神的節目：「無論是任何主題都會很努力，如果和成員們一起合作的話，會更加努力，帥氣地完成。」而成員又透露正在學習創作歌曲：「希望有一天能用成員們自己創作的歌詞和歌曲來填滿整個專輯。」

而他們將於4月5日推出第2張正規專輯《All Yours》，他們指今年的目標是憑新碟在音樂節目上奪冠，透露將會透過新碟展現新的面貌，現正抱着緊張的心情認真準備，又向香港粉絲說：「請大家多多喜愛這次活動，多多期待！永遠感謝和愛你們！」