【唔係胸大無腦】馬國網紅挑機戴祖儀做學霸女神

有人話女人「胸大無腦」，梗係大錯特錯啦！喺盛產靚女嘅馬來西亞，有唔少女仔有樣有身材，仲好有學識添！本身係馬來西亞華人嘅歌手戴祖儀，身高有1米7，有「長腿女神」之稱，樣子甜美，加上有一雙修長美腿，不時着Sports Bra做瑜伽，大晒玲瓏浮凸嘅好身材，成功俘虜唔少宅男。除咗外表吸引之外，喺香港長大嘅佢，考DSE文憑試成績為1科5*、3科5、2科4，成績好唔錯，之後仲去咗英國留學，畢業於英國名牌大學萊斯特大學法律系，真係美貌與智慧並重呀！

彭珊珊

不過講到喺馬來西亞嘅學霸女神，網紅彭珊珊一啲都唔輸蝕㗎！身材惹火嘅佢，不時喺社交網大晒性感相，盡騷深長事業線，同Fit到爆嘅纖腰派福利，目測上圍最少有D Cup嘅佢，即使打扮密實包到上頸，都依然遮蓋唔到佢嘅豐滿上圍，網民當然睇到血脈沸騰啦！喺社交網吸咗56.7萬粉絲嘅佢，本身兼任模特兒，除咗有完美Body，原來仲係個高材生，擁有工商管理學士學位，佢平時又會到婚禮，或者節目活動上表演唱歌，可以話係多才多藝！

Annekie Kow

網紅Annekie Kow樣靚身材正，擁有E Cup火辣身材，皮膚白滑，前凸後翹，加上一雙大眼睛，真係迷死人呀！喺社交網有7.2萬粉絲嘅佢，不時大晒性感相解放E級導彈，同埋無敵長腿，噴血程度爆燈！佢唔單只有姿色，原來仲有學識，留學英國嘅佢，喺倫敦大學國際課程法學學士畢業，學歷高顏值仲高，網民都忍唔住大讚佢係人生贏家囉！

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