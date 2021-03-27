嚴基俊被捕！李智雅現真身《Penthouse 2》收視繼續高企

韓星李智雅、Eugene與金素妍合演的SBS話題劇《Penthouse 2》昨晚播出第11集，講述3個女主角聯手對付嚴基俊，上下部分平均收視分別錄得21.5%及25.2%，最高更升至26.9%，是連續11集稱冠同時段節目。

新一集講述李智雅飾演的「沈秀蓮」其實仍然在生，而孖生姊妹「羅愛喬」於2年前為了在離開韓國前見親生子女金永大和韓智賢一面而代「沈秀蓮」進入屋內，卻遭嚴基俊殺害，她在離開前拜託「沈秀蓮」好好照顧一對子女，並在臨死前叫Eugene快些逃走，而「沈秀蓮」在2年後就扮成「羅愛喬」再次現身。

朴殷碩與Eugene已知道李智雅的真正身份是「羅愛喬」，而早前遇害身亡的Eugene女兒金賢秀原來被李智雅所救，金永大收到電話後趕到醫院，見到金賢秀和李智雅2人仍然在生後激動落淚。而金素妍將真相告訴Eugene，指殺死其女兒的真兇是未婚夫嚴基俊，請求Eugene幫助。

而嚴基俊就因為李智雅突然取消合約而大怒，並向她施暴，翌晨他就因為涉嫌殺死「羅愛喬」而被警方緊急拘捕，金素妍向警方指嚴基俊在前一晚情緒激動，一直在找「羅愛喬」，Eugene則以證人身份指正嚴基俊，又向警方交出嚴基俊曾說要殺死羅愛喬的錄音。而金素妍帶警察走進屋內的秘密通道，警方最後在密室內發現「沈秀蓮」，她哭訴指長期被嚴基俊禁錮在密室內。