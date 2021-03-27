跟神曲《可可托海的牧羊人》遊新疆人氣景點

可可托海、那拉提到底在哪裏？ 對於大部分的香港人，可以說是十分陌生。不過近期在網絡熱爆、播放量高達25億次的原創歌曲《可可托海的牧羊人》，卻帶挈多個歌曲中曾出現的新疆景點，同樣登上網絡熱門搜尋榜，不如就帶大家一齊跟神曲暢遊新疆。

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牧羊人與養蜂女 感動落淚

由籍籍無名到登上2021年央視春晚，《可可托海的牧羊人》原唱者王琪，曾在新疆居住了10年，而歌詞亦以當地為背景。每逢夏季，可可托海會變得草肥水美，放牧牛羊外，亦吸引來自那拉提的蜂農。就在某個夏天，牧羊人遇上養蜂女，兩顆心慢慢走近，可是養蜂女忽然不辭而別，後來更傳來已在伊犁嫁人的消息。原來帶着小孩的養蜂女不忍拖累牧羊人，為了不讓他等下去，便假傳已嫁人的消息。讓人心酸的故事，加上王琪充滿感情的唱功，難怪很多網民都說聽到哭了！

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可可托海 神秘代號111

位於新疆維吾爾自治區阿勒泰地區富蘊縣的可可托海， 在1980年以前的中國地圖上並沒有這個名字，只有一個神秘的代號「111」，事緣1930年代，一位前蘇聯的地質學家在當地發現了豐富的礦物資源，其中最大的「三號礦坑」，擁有地球上已知140多種礦物中的86種，稀有金屬佔礦山儲量的9成以上，因而成為國家高度機密的區域。該礦坑於2018年正式開放為可可托海世界地質公園，整個地質公園面積廣達625.38平方公里，由額爾齊斯大峽谷、薩依恒布拉克、可可蘇里、卡拉先格爾及三號礦坑5個景區組成。而最不能錯過的三號礦坑，深200米、長250米、寬240米，岩壁上有呈螺旋狀的山道，是現時世界上最大的礦坑之一。

可可托海世界地質公園

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粉雪天堂 滑雪發燒友必到

夏季的可可托海是牧羊人的天堂，到了冬季，當地會變身雪國，每年的10月至翌年的5、6月，吸引不少滑雪愛好者前往，事關當地以粉雪聞名。當地的可可托海國際滑雪場，垂直落差達1,200米，擁有44條雪道，當中包括中國最長的 9.5公里初中級雪道，以及符合國際 Downhill 比賽水平的雪道，最重要是野雪區域廣達592萬平方米，喜歡滑雪的朋友聽到，一定會興奮莫名。

住宿方面，位於可可托海鎮上的芳華故事里近年相當受旅客歡迎，酒店由50年代的老廠房改建而成，室內布置除保留昔日廠房的老機器外，更加入大量原木及紅磚設計，充滿工業風。客房採用公寓式設計，全部均配有睡房、客廳、浴室及廚房，洗衣機、廚具一應俱全，滑完雪後可與家人或朋友一齊享受入廚樂。

可可托海國際滑雪場

芳華故事里

電話：（86） 906 87679

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那拉提 感受遊牧文化

《可》歌詞中提到的那拉提，同樣是令人嚮往的旅遊好去處。那拉提風景區位於新疆伊犁州新源縣境內，地處天山腹地，伊犁河谷東端，總規劃面積960平方公里，集合了草原、雪峰、河谷、森林、哈薩克聚落等景觀要素，並擁有中國最美的雲杉林和中國五大高山優質草原草場之一。主要有兩條區間車遊覽路線，其一是海拔達2,200米的空中草原（也叫夏牧場），在一望無際的山坡草地上，配搭了密布的山泉溪流及茂密的森林，而且這裏還有哈薩克族人民搭建的氈房，為綠色的大自然增添了遊牧氣息。另一條森林公園路線，當中包括了觀賞望天洞等著名景點。風景區內還會為遊客表演姑娘追、阿肯彈唱、賽馬及摔跤等充滿哈薩克民族風情的節目，訪客更可參與其中呢！

那拉提風景區