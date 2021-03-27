劇集歪曲歷史中途腰斬　張東允發文道歉：覺得好羞愧

韓星張東允、李侑菲與甘宇成等合演的古裝喪屍劇《朝鮮驅魔師》，於本周一首播，卻因歪曲歷史及出現月餅和皮蛋等中式食品而惹起極大爭議，劇集的贊助商及廣告商隨即抽起廣告，亦有大批網民留言要求停播，而劇集最終只播出2集便宣布腰斬。

劇集取消播映後，劇中演員都刪除社交網上有關《朝》劇的照片，甘宇成亦因為爭議而將社交網設為非公開，而張東允今日透過所屬的事務所Dongyi Company上載道歉文，他指在今次事件並沒有辯解的餘地，認為自己亦有很大責任，覺得非常抱歉：「我未能及時發現這部作品會構成那麼嚴重的問題，這是因為我愚昧和欠缺憂患意識，我只是以演員的身份去看這部作品，而忽視了要以社會角度、敏銳地去看它。」他又表示為事件感到羞愧和丟臉，會將今次事件銘記於心，會成為更成熟的演員及以更好的面貌跟大家見面，而事務所亦為今次事件向觀眾致歉，今後會更謹慎地挑選作品。

至於男星丁海寅與女團BLACK PINK成員Jisoo主演的JTBC劇集《雪滴花》將於今年上半年播映，近日有網民質疑劇集有貶低韓國民主主義和擁戴獨裁政權之嫌，劇組昨晚就發聲明澄清劇集絕對沒有詆毀韓國民主化運動及美化獨裁政權，並指《雪》劇是以80年代軍事政權為背景的黑色愛情喜劇，而現時網上的傳聞全部都是惡意猜測，與《雪》劇的內容和製作目的完全無關，但網民就對劇集用民主化運動作為黑色喜劇為題材大表不滿，紛紛要求停止製作劇集。