美國真人騷家族Kardashians成員索模Kendall Jenner於最新1集真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》中大騷湊仔技術,她要負責照顧家姐Kim Kardashian與Kourtney Kardashian的子女。事後Kendall母親Kris Jenner於社交網站留言大讚女兒湊小朋友表現出色並貼BB奶樽emoji,即時惹來一眾粉絲懷疑Kendall有咗!

Kendall見狀即時轉發母親的留言,並搞笑回應:「阿媽,呢個搞到好似係宣布大肚!」查實3月時Kendall曾於社交網站呻兄弟姊妹之中得她沒有小朋友。所以她似乎都好渴望做人母。

另方面,Kendall與Kim Kardashian最近拍住上推出香水,2人一同拍攝宣傳照。Kim被網民指與英國女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯(Catherine Zeta-Jones)撞樣。