無綫人工僅夠買衫褲鞋襪　李克勤講心唔講金

歌手李克勤今日出席無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》的拜神儀式，他稱距離上次為無綫主持綜藝節目已有5、6年之久，心情開心：「成個氣氛好唔同，感覺好朝氣勃勃，見到志偉（曾志偉）9點就返工，咁多年佢除咗去打波之外都未試過咁早，佢真係付出整個生命去幫手。」他又透露早在1月份，無綫已有人接觸他洽談這個節目，但否認對方是曾志偉：「邊個唔重要，工作係緣分，我1月由大陸回來，嚟緊今年大部分時間都會喺香港，佢哋覺得好啱我做，而且都幾好玩。佢哋初時想我做導師，但我唔想咁單向，就畀我做主理人，我想好似大哥哥咁同佢哋分享，有啲參賽者都只係大過我個仔1、2年。」

續指自己比賽出身，亦常返內地參加比賽，能與參賽者分享心得，他說：「佢哋又可以同我分享吓時下年輕人嘅音樂喜好同點樣感受音樂，我唔想係學生同導師關係，佢哋叫我做李生，我覺得咁幾好，如果佢哋直呼我克勤，可能佢哋又驚，叫我克勤哥，我又會毛管戙。我諗住會請其他朋友做導師，可能係參賽者鍾意嘅藝人，但呢啲等大會公布，我心裏有數，但唔知請唔請到。我希望呢個唔止係歌唱比賽節目，做到同以往唔同。」他自言付出了不少心機及時間，希望有好收視，並笑言：「TVB錢就冇乜㗎喇！（你有冇人工？）有，夠買衫褲鞋襪，我同TVB唔係講呢啲，有個情意結。」

另外，克勤表示跟15位參賽者接觸過幾次，印象最深刻是幾位只有14及15歲的參加者：「見到佢哋好似見到我個仔咁，不過佢哋感覺好大個，完全唔係呢個年紀，我個仔就仲係好baby，佢哋就好大個女，不過我全部一視同仁。」他坦言第1次跟他們見面時有作自我介紹：「因為我個仔啲同學好多都唔識我，我同佢哋講，你哋老竇老母應該識我，我喺佢哋個界別都頗受歡迎。」又指參賽者完全不知道他會出現及相關賽制。問到會否讓兒子參加唱歌比賽時，他即說：「佢冇呢個天分，好在，唔使我頭痛。（你唔贊成？）唔係唔贊成，每個家庭嘅處理唔一樣，要睇佢有冇天分，冇就唔好夾硬嚟，最好就係冇啦！（你話14歲女仔已經好成熟，擔唔擔心個仔難追女仔？）唔知，係佢自己條命，船到橋頭自然直，呢啲係天性，溝女得㗎喇，瀨多幾次嘢就識。」