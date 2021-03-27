激凸女忍參戰！忍者合輯開放預購

龍隼返來了！不過唔係新作，而係將3款人氣舊作打包再出的《NINJA GAIDEN: Master Collection》，此作將於今年6月10日販售，同時提供PlayStation、Nintendo Switch、Xbox One及Steam多個版本，而下載版限定數位豪華版即日起開放預購，一眾忍者Fans無理由唔撐！

本作共收錄《NINJA GAIDEN Σ》（2007年發售）、《NINJA GAIDEN Σ2》（2009年發售）及《NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge》（中文版2013年發售）3款作品。玩家除可透過現行平台重溫高速殺敵的快感，它還收錄了多套服裝、遊戲模式等下載內容。「數位豪華版」仲有數位版畫冊及原聲帶音樂，前者共計70頁以上，後者則收錄超過180首樂曲，讓玩家完全投入這個忍者世界。

角色方面，超忍「龍隼」當然有得用，玩家還可操作4名女性角色如「綾音」、「瑞秋」、「紅葉」與「霞」，4位豪乳女忍上身都有「跌盪」效果，玩時搖呀搖，保證大家玩到血脈沸騰！