最後一分鐘先知《聲夢傳奇》賽制！14歲姚焯菲勁緊張

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》的15位參賽者與歌手李克勤今日進行拜神儀式，其中年僅14歲的姚焯菲（Chantel）與炎明熹（Gigi）被問到是否認識克勤時？Chantel稱：「之前接觸過3、4次，第一次見佢已經認得，唔需要上網搵，初時見到好驚，李克勤咁大個明星，但佢個人好nice。佢同我哋講咗好多關於揀歌方面嘅嘢，佢開演唱會嘅經驗，我哋平時好少機會聽到。」Gigi亦大讚克勤友善親切，覺得前輩的經驗非常有用。

另外，所有參賽者對於賽制完全不知情，Chantel坦言心情緊張：「我哋係同觀眾一樣，要到最後一分鐘先知個賽制係點。」Gigi自言擔心第一集就被淘汱，緊張到手震，她在參賽者中算是較為人熟悉的一位，問到會否令壓力大增？她說：「我有啲壓力，如果發揮唔好，怕令大家失望。」至於兩人最想見到的香港歌手，她們都講不出，Gigi稱想見內地歌手周深。

至於年僅17歲的參賽者林智樂（Felix）在第一集中已獻唱克勤的歌曲《飛花》，他表示：「我好鍾意廣東歌，好多人都忘記咗80年代到2000年嘅廣東歌，有好多人未聽過，我想唱畀大家認識。（克勤有冇聽過你唱？）佢有畀意見，話好聽同有品味。（之後會唔會揀多啲佢嘅歌？）之後都有啲歌係，但要過咗今日比賽先。（有冇信心？）點都要對自己有信心。（你之前話自己個樣唔突出，擔唔擔心比較輸蝕？）都擔心，但都冇辦法，依家都飛唔切去整容，可能等通咗關先去整。（想整邊度？）成個樣，可能要換咗Aska（另一參賽者張馳豪）個頭會好啲。」又笑指自己身形不夠大隻要換身。