輕鬆面對「薑蓉」惡搞　姜濤代粉絲道歉：開心有人識

TVB日前宣傳綜藝節目舉行記者會，當中藝人鄧智堅扮演「薑蓉」，Bob（林盛斌）、麥美恩和馮盈盈等主持配合大搞氣氛，場面搞笑，但卻惹來姜濤粉絲不滿，連日來網上狂轟，今日Bob就在自己社交平台向姜濤和支持的粉絲公開道歉：「如果我嘅行為和言論，令到任何人唔開心，我衷心同各位講聲唔好意思，對唔住。我為我一時衝口而出嘅不當說話，令人有唔好嘅感受，感到十分抱歉，我亦會好好檢討我日後嘅言行。」

今日姜濤出席演唱會記招時，回應被惡搞一事，他說：「藝人都係為觀眾開心，希望用輕鬆心態去睇，我無任何感覺唔尊重，開心有人認識我，係有部分Fans比較激動。」對於Bob出Post向他道歉，他多次話唔使，無Hard Feelings，隊友亦笑稱私下經常模仿姜濤，反叫姜濤道歉，姜濤隨即代Fans道歉。

監製花姐表示有跟姜濤一齊睇過有關片段，大家都笑得好開心，但發展到道歉就唔使，她說：「知道Bob一向好錫後輩，見到Bob會同佢講番聲唔使道歉。」反而覺得現在同TVB好多互動，對娛樂市場是好事，花姐自己都係《勁歌》出身，做過PA和導演9年：「我哋成日講笑，希望將來MIRROR有日可以上《勁歌》做觀眾。」

組合MIRROR將於5月6、7、8日舉行三場演唱會，門票已售罄，今日宣布加開5月9及10日2場。各人表示開騷前準備增肌減脂，姜濤被隊友要求要減到見腮骨，騷肌就交Stanley、Alton和Jeremy。