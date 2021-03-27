張國榮1985年「婚照」曝光！手挽手禮堂門前「禮成」

張國榮（哥哥）的《想你張國榮》音樂會將在4月1日其18周年忌辰舉行，網上頻道主持人鄭丹瑞（阿旦）日前和哥哥的忠粉見面，分享與偶像的難忘事，其中一位自稱是「張太」的女粉絲展示和哥哥的「婚紗照」，相中哥哥穿上白色禮服，與「新娘」手挽手在禮堂門前合照，該粉絲表示：「係我同Leslie（張國榮）嘅緣分，當時1985年張國榮推出大碟《為你鍾情》，無綫《勁歌金曲》有一個抽獎活動，寄信去有10個女仔可以同哥哥影婚紗相，我好榮幸係其中一個，就成為咗有相為證嘅『張太』，嗰陣時仲喺廣播道77號影。」女粉絲稱能與哥哥影婚紗照如同已出嫁：「我唔使再嫁。」

另一女「哥迷」分享哥哥京劇造型的照片，指1992年「哥迷」組團到北京為正在拍攝《霸王別姬》的哥哥探班：「我哋去之前有同哥哥講我哋去探班，哥哥有招呼我哋，電影公司安排我哋當晚去片場睇拍攝，有喺酒店同哥哥食飯，當晚哥哥拍『貴妃醉酒』，佢助手用相機拍咗造型，哥哥好驕傲話畀我哋聽，佢拍『卧魚』動作（京劇動作），本來用替身，但最終自己做咗，佢好開心、驕傲，我哋要求哥哥曬相送畀我哋，哥哥喺我哋多番要求下只應承曬一張，最終翌日每人送兩張寫上歌迷名字嘅造型照畀我哋。哥哥對我哋好好，叫助手買汽水畀我哋飲，又叫我哋喺街唔好亂食嘢，又叫我哋頭暈身㷫記得搵佢，佢帶咗好多備用藥。」

阿旦收到歌迷所送上攝於1987年「哥迷」聚會時，他跟哥哥的同場照片時，激動落淚道謝：「呢張相搞到我好激動，好多謝。」