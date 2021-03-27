胡鴻鈞31歲牛一　電視城門口搞生日會

歌手胡鴻鈞（Hubert）在電視城門口與數十歌迷慶祝31歲正日生日，他一來到就跟大家道歉，事緣拍緊《十月初五的月光》的他本身打算在外景場地與粉絲慶祝生日，但因為發生一些狀況，故就要轉來電視城門口跟大家慶祝，不好意思讓大家久等，又多謝粉絲如此有心幫他慶祝。

問到怎樣報答粉絲？他表示：「會同佢哋影相，都好耐冇見，因為冇活動。（唔怕人多聚會？）唔怕。」問到生日願望？他表示：「希望身體健康，工作有突破、新發展。」問到緋聞女友蔡思貝可有約他慶祝生日？他即表示：「未呀，都等緊人約我，但都約唔到住，因為我套劇拍到4月中，工作中度過生日都好開心，頭先劇組都有同我慶祝生日切蛋糕，趁轉機位時好快咁同我切蛋糕。」問到願望可會想快些簽到新唱片公司？他表示：「一直都有同何麗全先生見過幾次面，音樂上方向都有共識，希望有好消息可以同大家宣布。」

另外，問到傳不和的許廷鏗約滿華納，並有傳到台灣發展？他表示：「大家喺音樂路奮鬥，希望無論佢去邊都可以將音樂帶畀更多人。（關心佢心情？）見佢喺社交平台都好似正能量咁，有清晰方向。（佢同你傾過？）未有，我都忙拍劇，又要學手語。」