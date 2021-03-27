做個山系型人　入手搶眼行山裝

今個春日，Columbia推出一系列適合游走山間及穿梭鬧市的山系服裝，設計均以前衞色彩及搶眼圖案拼湊而成。（互聯網）

春季開花，萬物初生，呢個季節最適合就係去郊外遠足兼賞花，美國戶外服飾品牌Columbia亦趁着行山旺季特別推出一系列適合游走山間及穿梭鬧市的山系服裝，設計均以前衞色彩及搶眼圖案拼湊而成。當中主打的多款男/女裝戶外風褸就採用修身剪裁配搭撞色印花圖案演繹，除了充滿潮流氣息的外觀設計外，各款服飾單品亦具備品牌向來強調的高機能性，將Columbia獨家專利Omni-Tech及Omni-Shade科研技術融入其中，分別擁有防水透氣及防紫外線功能，烈日當空或陰晴不定毛毛細雨都一樣可以有全面充足保護。

此外，Columbia除了為山系愛好者打造出多款配上奪目色彩的機能外套，今季亦再次推出FACET登山鞋，鞋身採用耐用尼龍織物配搭Outdry防水科技，配備快索綁帶系統及搭載超輕Techlite中底提供舒適緩震，並有HGS後踭穩定系統及Omni-Grip科技提升防滑抓地力，野外疾步亦然可以為雙腳帶來穩定性及保護性。