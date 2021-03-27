未到夏天已經熱到攝氏2幾近30度，熱辣辣，呢個時候可以食乜降溫？唔使諗，梗係雪糕喇！唔少品牌係咪預知3月已經好熱，相繼推出新款或新口味雪糕，為大家消消暑氣。

最新推出市場口味要數由Häagen-Dazs嘅Cocktail Collection，以夏日特調雞尾酒融入綿滑雪糕之中，包括Piña Colada雪糕（椰子菠蘿 × 冧酒）、Lime Mojito雪菓（青檸薄荷 × 冧酒）及Strawberry Daiquiri雪糕批（士多啤梨 × 冧酒）3款口味，即日起於全線便利店、超市及日資超市有售，或者千祈咪以為品牌門市實有供應，答案係4月中至有呀！想試新口味雪糕就要留意喇！

至於另一款由人氣朱古力威化變身嘅新口味脆皮雪糕批，保留了Kit Kat味道之餘，脆皮夠晒脆兼散發朱古力香，猶如食緊朱古力威化般，唔少搶先試嘅網民試食完都覺得唔算甜，仲非常美味，可以Encore咁話。

而DREYER'S D-COLLECTION繼去年首次推出期間限定嘅草莓紅豆醬雪米糍而大受歡迎，今年再接再厲，再次帶來呢款季節限期日式口味。雪米糍以厚度適中兼相當煙韌嘅糯米皮作外層，包住香甜綿密嘅紅豆醬，層次分明而配搭完美，喜歡日式口味嘅巴絲打就不要錯過喇！