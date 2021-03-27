被屈為錢罔顧「駿王」生死　劉小慧有嘢講

「得閒修女」劉小慧和歌手老公蘇志威的退役冠軍愛駒「駿王」，昨日首度在澳門氹仔馬場披甲上陣並跑出第9名的成績後，無辜被指他們為贏獎金，罔顧曾有腳傷及兩度心律不正的「駿王」生死。小慧接受東網訪問時，指「駿王」要在澳門出賽另有苦衷：「我哋送咗『駿王』去新西蘭頤養天年，但唔想同佢距離相隔咁遠，最近又喺內地搵到個更理想嘅地方畀佢，不過由新西蘭直接運佢去內地係好複雜嘅事，所以冇辦法下，先安排佢去澳門賽馬會住1年後再運返內地，但期間規定要出賽。至於被人話我為獎金，呢個講法完全唔成立，1隻8歲嘅馬又點可以幫我贏冠軍？」她更說相信史上絕無馬主如她，養馬不為錢，反而是要不停「科水」。問到被誤會可有感委屈？小慧說：「初時有啲唔開心，但又會諗外人唔知實質情況，先誤會我仲要『駿王』出賽係咪癲㗎啫。」

小慧謂「駿王」由新西蘭先送到澳門稍後再到內地，單是機票及澳門的「住宿費」起碼達7位數字：「由『駿王』未退役前，佢贏嘅獎金都Cover唔到呢個數啦，況且仲未計埋我養到佢終老為止喎。」問到「駿王」可會再出賽，她說由澳門賽馬會決定，現最希望儘快通關，她就可「飛撲」往澳門和「駿王」母子相聚，目前只可靠視像慰相思，她表示：「我透過視頻叫佢幾聲，佢真係聽到，仲識點頭㗎，我嗰刻真係開心到喊。」