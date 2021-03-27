同張兆輝雞啄唔斷！任達華做攝影師搵阿女做主角

型男任達華與張兆輝早年合拍電影《奪帥》及《黑白迷宮》成好友，事隔多年再結片緣，於懸疑新片《被消失的凶案》內鬥戲。日前劇組於荔枝角拍攝外景，劇情交代張兆輝於收押所門外碰上任達華及Joe Junior。現場所見，曾經擔任電影導演的任達華一時技癢，親自操刀拍攝張兆輝的戲份。

任達華受訪時表示導演夢未碎，目前已開始揀劇本：「上次拍《迷離夜》只係負責執導其中一個故事，未試過拍長片，而我亦好想試埋做攝影師，拍啲有香港特色嘅故事。（想同邊個演員合作？）我個女（任晴佳）囉，佢識英文、廣東話同普通話，同時下年輕人無異，好適合。（問准咗太太？）未喎，但我嘅戲應該冇問題。（畀囡囡入行？）又唔係住，佢暫時影吓雜誌先啦！」

台前幕後做足防疫措施，為免戴口罩會弄花演員的妝容，劇組即以用紙巾製作「蒙面口罩」，一眾藝人「造型」相當趣怪，張兆輝笑說：「如果就咁戴口罩嘅話，口罩繩好容易刮花粉底，個印又好耐都唔散，點都影響拍攝，依家就輕易解決咗問題嘞！」

他與任達華全程傾到「雞啄唔斷」，原來是傾湊女經：「疫情有意外嘅bonus，囡囡留咗喺香港，依家拍戲雖然忙，但點都可以返屋企，陪佢食吓飯咁。我個女平日網上上堂會上到凌晨12點，但佢都會同我一齊5點半起身，陪我同太太跑步，大家爭取時間親子樂，希望佢大咗都成日陪喺我哋身邊啦！」