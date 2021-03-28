【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十六乙亥火成日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：移居、動土、安床

忌：嫁娶、移靈、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、4、6、8

幸運顔色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

忠言逆耳，被人當面篤爆缺點，應虛心接受。

金牛

精神好才有競爭力，是時候放鬆緊繃的神經。

雙子

有望獲得長輩提點，不妨着眼於長線投資。

巨蟹

容易火遮眼，耐性與包容是避免爭吵的關鍵。

獅子

行事不夠理性，已有伴侶者勿到處拈花惹草。

處女

切勿以購物發洩不快，免得為經濟帶來困擾。

天秤

受異性青睞，單身者有機會結交合眼緣對象。

天蠍

可盡情享受購物樂，有望買到價廉物美的東西。

人馬

沒精打采，適合到健身室做運動，調劑身心。

山羊

理財宜穩陣，過於急進有機會賠了夫人又折兵。

水瓶

人脈關係帶來好運，但要提防興奮過頭而犯錯。

雙魚

情緒欠佳，已婚者要相信另一半，勿輕信閒言。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）蛇 易煩躁

鼠

財運強，只要保持膽大心細，投資無往不利。

牛

精神抖擻，工作表現佳，付出與回報成正比。

虎

生活愉快，內心充滿正能量，事業發展受惠。

兔

有獨當一面的能力，要抓緊時機爭取好表現。

龍

桃花運上升，單身者多曝光，可遇上意中人。

蛇

是日沖煞，內心煩躁不安，切勿跟同事頂撞。

馬

人緣極佳，遇到問题也能得到別人伸出援手。

羊

話頭醒尾，做事手到擒来，爭上位不能太低調。

猴

小人在背後搞鬼，重要事情不可輕率做决定。

雞

難得有機會閒在家中，何不做自己想做的事。

狗

已有伴侶者易有口舌衝突，謹記相嗌唔好口。

豬

工作進展不順，與人談判零成果，信心受打擊。

【暢所欲玄】（玄學家龍震天）

三煞位勿動土

在風水學上，三煞位不宜動土，否則有可能惹禍上身。原來，除了三煞位，太歲位與二黑位亦不宜動土，以下有些注意事項及化解方法，大家不妨參考。

今年三煞位在正東，最忌動土，室內、室外皆是。如果看到室外有地盤在東面動土就要留意，有可能導致人口損傷，嚴重者更會帶來災禍。假如要在室內動土（如裝修、搬屋等），要避免在東方開始，應改由其他位置先動土。化解方法是放置紅、紫或橙色物件，以尖頭或三角形為佳，數目為9，如9個尖頭公仔；亦可放置有火的東西，如香薰爐，不用太過誇張，小小的一個即可。

今年太歲位在東北，太歲位和三煞位一樣不宜動土，古語有云：「竟敢在太歲頭上動土」，就是此理，如要裝修，盡量避免在東北方開始，宜改由其他位置先動土。化解方法是擺放金、銀或白色物件，形狀最好是圓形，數目為6，如6個金屬公仔、6粒金屬彈珠，以一個圓形的杯盛載着。

今年二黑位在正北，二黑位又叫小病位，主要影響健康。如果今年需要在室內動土（如裝修），應在其他位置先動土，最後才到北方。化解方法可放置5枚銅錢。