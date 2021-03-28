經歷好友婆婆離世　林二汶信道教法號「玄晞」

入行20年的林二汶首次在紅館開騷，唱完《我變成我》後，她問大家有冇聽過她的歌？她笑言：「大家尷尬笑，我好有自知之明嘅，當然唔係全部人都聽過我嘅歌，入嚟有好多原因，好大機會係因為我靚，大家要珍惜時間望我靚樣，但我啲音樂都好聽嘅。」她又形容自己的歌是「無名英雄」，曾聽路人討論其歌，但就常常講錯歌名。

唱完《搖到外婆橋》後，二汶分享婆婆離世時的故事：「有一日唔知點解我褲袋有張紙巾，同一日收到家人訊息叫我趕去醫院見婆婆，同時收到另一消息話3月27日紅館個期confirm咗，我最後同婆婆講嘅係『你個孫真係開紅館啦，佢好叻，唔使擔心』，我終於明白點解嗰日褲袋有紙巾，呢首歌由我哥哥林一峰作曲，送畀天上嘅婆婆。面對生離死別，無論做得幾好，永遠都唔會準備好。」然後唱出已故at17拍檔盧凱彤的作品《大拇指之歌》向對方致敬，期間一度哽咽甩嘴，而唱完《True Colors》，她更要用手拭淚。

其後邀得《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠做嘉賓合唱《People Like Us》及《超友誼》，之後對方更表演招牌「折骨舞」，二汶亦有郁身郁勢，全場high爆！之後她謂年頭攞了「我最喜愛的女歌手」，並要唱出「我最喜愛的歌曲」，然後唱出日式連鎖超市主題曲，全場爆笑！其後她謂想做很多事，期間有歌迷大叫「除衫」，她笑言：「我入面得個bra，真係想睇？雖然我身材好，但唔係雅俗共賞。」唱到at17作品《才女》時，她叫大家瘋狂尖叫，讓她享受女歌手升上台唱歌的滋味。期間有歌迷獻花，她尖叫並笑言：「得唔得㗎？要保持安全距離㗎。」之後上前伸長隻手接花。

唱到《最後的信仰》時，她表示以下一番話很難講，因為真誠、切身的故事最難講：「我好少講自己生活，我係好私隱嘅人，但工作、錢、感情經歷嘅折磨同大家都一樣，你哋經歷嘅痛我都明。」她續謂2年前經歷無法形容的低沉時間，意指盧凱彤過世一事，她謂：「好大嘅跌倒，嗰時我瞓唔到，有短時間要靠食鎮靜劑先瞓到覺，但喺最壞嘅時候遇到一班人，就係我信仰嘅師傅。」她自爆信了道教：「我係道教嘅弟子，認識咗神明，演唱會、人生、學習都交畀佢，認識咗一班有故事嘅人一直陪我行落去同上紅館，呢2年慢慢好番。」隨後一班同門師兄師姐上台，她介紹自己道號是「玄晞」，最後演唱會圓滿結束。