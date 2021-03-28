東方日報C1：劉晨芝秘撻《璀璨》爆肌CEO孖咇遊船河

在美國Hit爆的真人騷節目《璀璨帝國》（Bling Empire）令爆肌型男Kevin Kreider爆紅，擁結實胸肌及腹肌的他不但外形出眾，更是身家過億的CEO，有錢有樣有身材，迅即成為網民熱話。近日網上流出2張他與一名亞洲女伴的合照，原來女方正是有「亞洲版Beyonce」之稱的香港女星劉晨芝！據知他們拍過拖，惟之後各有各忙，戀情無疾而終。

Netflix早前推出的《璀》揭露一班亞裔富豪名媛揮霍奢華的生活，雖然主題離地，但觀眾睇得過癮。節目中周旋在有錢人之間的Kevin Kreider 擁日韓血統、外貌俊朗，而且渾身爆肌，瞬間狂吸粉絲，社交網粉絲人數至今已暴升至42.4萬！

其實以模特兒身份加入真人騷的Kevin只是扮窮，他本身是娛樂公司CEO，外媒估計其身家高達1,900萬美元（約1.48億港元），比起同節目估計有500萬美元身家的女企業家Kelly Mi Li還要富有。其實他有段悲慘身世，在美國生活吃過不少苦頭，自力更生後才有今日的成績，故贏得不少女粉絲的欣賞。他從不介意騷身材，網上不難找到其激凸泳褲造型，網民統統指他身懷「巨鵰」，引人遐想。

黐實頭貼頭

近日網上流出Kevin與一名女伴遊船河的親密合照，女主角正是劉晨芝（Adrienne）！相中Kevin穿黑色上衣和短褲，並打開鈕扣大騷結實胸肌和腹肌，一隻手搭在穿紅色泳衣的Adrienne身後，女方小鳥依人，半倚在對方胸膛，態度親䁥；另一張相則似是男方用手機自拍，雙方頭貼頭，一臉陶醉。

朋友牽紅線

本報昨日聯絡上Adrienne，她直認數年前在美國結識Kevin，合照是初相識時拍攝。問到是否拍過拖？她有點怕醜地說：「係朋友想撮合我哋，因為大家嗰時都係Single（單身），不過佢又飛，我又飛……我哋Date過幾次，互有好感。」她指多年來大家有保持聯絡，亦有留意對方參加真人騷，大讚他表現出色：「佢不嬲好Fit，同以前一樣完全冇變。亞洲人喺美國好少有重要角色，但呢個真人騷全部亞洲人面孔，佢做得非常好。（幾時約佢見面？）有講過約喺LA（洛杉磯）見，我遲啲會返美國。（佢依家單身？）唔知佢係咪喎！依家佢咁紅，唔知呀，我係單身囉！」

在香港出生的Adrienne自小隨家人移民美國，熱愛唱歌的她在當地發展歌唱事業，是少數能夠打入美國Billboard流行榜首20位的華人女歌手，更是《格林美音樂獎》常客。早於2008年，她已拍過名為《Life of a Pop Star》的真人騷，當時攝製隊每日跟足她24小時，伴隨她到歐洲、香港等地取景。近年她開始轉型做生意，在港有不少飲食及娛樂業務，包括投資餐廳、酒吧等，同時是社交界風頭躉，經常出入Ball場，亦有主持電視節目，是多棲藝人。

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