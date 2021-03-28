【Fit過老公系列】葉翠翠地獄式訓練　Bob嫂怒減34磅

做女藝人真係好大壓力㗎，時刻都要保持最佳狀態，就算生完BB都唔可以「放棄自己」，要勤做運動收番靚個身！好似前港姐冠軍葉翠翠雖然已淡出幕前唔使出鏡見人，不過去年誕下第3胎嘅佢，的起心肝每日做運動，仲買埋太空漫步機地獄式訓練，當時佢笑言：「感覺今次決心大好多（😂😂😂😂之前生完第2胎，只係做咗3次，部機就送咗畀人😂😂）就睇吓呢次做到幾多日，不過點都要多過3次😂）。」之後佢Keep住Update新相，連續做到第77日，加埋健康飲食已成功搣甩10磅，佢都話：「減走10磅肥肉唔係好難，但真係需要堅持和決心！生咗3個都可以做得到。」

另一港姐冠軍兼同樣育有3個細路嘅陳茵媺，間唔時先會現身公開活動，相反老公陳豪就密密做賺奶粉錢，早年佢為劇集《誇世代》日操夜操，由凸腩中佬變身巨胸肌男，180度大翻身令唔少人刮目相看，雖然已事隔幾年，但身形都Keep得非常好冇走樣，而茵媺都唔敢怠慢，不時做Gym保養，着起泳衣上嚟一啲都唔輸畀少女，同佢當時選美有得揮，直情係靚媽典範！

「天王嫂」方媛嘅老公郭富城一啲都唔似55歲，上年搞慈善騷喺高溫下勁歌熱舞，盡顯天王本色，而方媛亦受到高度注意，一舉手一投足都被放在網民眼內！雖然佢唔使經常出席公開場合，不過一啲都冇偷懶，早前做Gym時單手撐地，另一隻手舉啞鈴，連做10幾下都冇難度，二頭肌谷晒出嚟，對比𡃁模時期，唔只靚咗仲成個人Firm咗，完全唔似兩女之母！

同樣係「天王嫂」嘅昆凌，27歲已經有一對仔女，極速完成人生大事，不過佢未有退隱做少奶奶，反而積極拍戲仲打入荷里活，成績絕不比老公周杰倫（周董）遜色！而身形方面仲跑贏周董，事關當年係唔少少女心目中鋼琴王子嘅周董發福不少，早前夫妻檔現身時被慘笑做「肥倫」，身形大暴走，而昆凌就愈嚟愈索，有網民就笑言叫周董飲少啲珍珠奶茶，唔係襯唔起老婆呀！

豬籠入水、財產同身形成正比嘅林盛斌（Bob）「珠圓玉潤」，夠晒好攬好挨，而生咗4件嘅林太Pearl本來都冇刻意管理身材，高峰期140磅，但做咗KOL後就開始注意，最近就因為張激瘦照而引起網民激烈討論，話佢「瘦到見骨」，但同時質疑佢P圖過度腳都歪埋，Bob就為老婆平反：「佢冇P圖，亦唔需要咁做，佢對腳本身係有少少『淆軨』！」不過事實上林太真係瘦咗好多，上個月佢就話瘦到106磅，真係犀利呀！