台上又唱又跳　黎瑞恩嗌開心：感覺好耐冇唱！

音樂人伍仲衡於麥花臣場館舉行一連兩場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》，邀得一班歌手黎瑞恩、王馨平、湯寶如、周慧敏、何婉盈、何嘉莉、江伊晴、羅敏莊、石詠莉、雷深如（J.Arie）等大唱經典歌曲。由於疫情關係，現場座位也有所限制，僅開放約800多個，伍仲衡於開場時透露台前幕後工作人員已做足檢測，全場亦不時有職員噴消毒用品，觀眾入場時也需量度體溫及填報健康申報表。

黎瑞恩（小恩子）以一曲《陽光路上》炒熱現場氣氛，及後又與阮兆祥合唱《等你等到我心痛》、《仍然是最愛你》等多首經典歌，小恩子又唱又跳，非常投入，惟期間不慎有點甩嘴。事後她表示對成功開騷感高興：「感覺好耐冇唱，因為開好多騷都冇見到觀眾，所以今晚有700幾個觀眾好似好勁咁。（緊張？）又冇，但有唱錯歌詞。」更指完成騷後將投入6月舉行的舞台劇綵排：「以為走得甩，頭先唱歌咁甩，希望到時對白唔好甩，到時仲要跳唱添！」

而阮兆祥則笑指去年10月曾於同一場地開騷，當時1千5百名觀眾入場，但得悉伍仲衡的直播節目吸引7千多人觀賞，頓時感失落。問到可會再開騷？阮兆祥表示原定去年計劃巡迴演出，奈何疫情關係煞停，寄望稍後能再定開騷日子。對於藝人鄧智堅日前於節目扮姜濤惹來其粉絲不滿，扮嘢亦相當了得的阮兆祥表示凡事兩面睇：「姜濤人氣勁，成為香港粉絲同市民嘅Icon，短時間令人印象深刻，好受大家關注，其實只要唔係醜化人就唔係問題，我以前做福祿壽扮咁多人，個個都嬲咪冇嘢做，粉絲明白我哋係娛樂觀眾，希望大家多多包涵。」