【心理測驗】貓之戀語　找到理想伴侶

戀愛是一個探索過程，沒有明確的公式，更沒有固定的搭配，有的只是心與心之間的牽絆，好複雜？其實每個人不同的喜好，已經能反映自身的戀愛觀，特別是陪伴在身邊的寵物，更是戀人的另一寫照。日本網站shinri上一個「貓咪戀愛心理測驗」，從選出最喜歡的貓咪，便能看出「最適合你的另一半」，各位在愛情路上迷了路的貓奴們，不妨來測一測啦！當然，不是貓奴也可以一起玩的！

【問題】

憑直覺，從圖中4隻貓咪中選出你最喜歡的哪一隻。

A.黑貓

B.波斯貓

C.三色貓

D.虎斑貓/橘貓

【結果分析】

A.完美主義的愛情冒險者

誠實點，你是對自己有一些挑剔和嚴格的人，對待周邊的人、事、物都追求完美，算是一個完美主義者，不會輕易妥協，寧願活得孤獨也不隨波逐流。在愛情中，你渴望找到並肩同行的人，能一起冒險、旅行，期望對方和你一樣充滿自信和好奇心，不被彼此牽制、約束卻同時深愛着彼此，活出精彩人生。

B.真誠溫柔的愛情付出者

心地善良且追求和平的你，不喜歡紛爭，會溫柔地對待身邊的人和事，經常擔當和事老的角色，甚至不會表達自己內心的想法，會成熟地處理所有事情。在愛情中你是一個溫和的人，渴望一段安穩而真誠的愛情，只求細水長流。一旦愛上就會全身投入，不輕易分手，希望找到一個同樣真誠的人，一同籌劃未來。

C.敏感感性的愛情相扶者

作為一個天生「敏感」且感性的人，這些特質能讓你更好的感受世界，在微不足道的日常中找到幸福，會切身處地為他人設想，但同樣內心亦更易受到傷害。你希望找到一個如自己般富有同理心的人，理解你的脆弱，在無助時給予支持和鼓勵，兩人可以相守相扶，成為彼此的心靈依靠。

D.向往自由的愛情獨行者

你是一個愛好自由、喜歡獨處的人，過着無拘無束的生活，習慣並享受一個人，對群體生活感到疲倦。你不是一個太主動尋找愛情的人，因為戀愛就會意味着你失去部分的自由，而且你亦相信幸福是來源於自己。在愛情中你渴望找到一個能給予你獨處空間的另一半，不會太過依賴彼此，雙方也給予彼此極大的空間，不用天天見面，但心中有着彼此的位置。