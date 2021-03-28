Eugene疑跳橋自殺　朴殷碩咀李智雅《Penthouse 2》收視創新高

韓星李智雅、Eugene與金素妍合演的SBS話題劇《Penthouse 2》將於周五大結局，而昨晚播出的第12集上下部分平均收視分別錄得22.9%及29.2%，創下開播以來新高，亦超越第1季的28.8%最高收視紀錄。

承接上集劇情，李智雅飾演的「沈秀蓮」假裝被嚴基俊禁錮到密室，其後被警方發現，而劇集公開嚴基俊被誣衊殺死李智雅假扮的「羅愛喬」的過程，李智雅向Eugene透露自己是「沈秀蓮」之後，向對方提出聯手對付嚴基俊，Eugene為了利用金素妍，便為其證實女兒崔藝彬和前夫尹鐘焄清白，金素妍之後在嚴基俊的酒落藥，並用嚴基俊的手機發恐嚇訊息，而嚴基俊最後就因為涉嫌殺死「羅愛喬」而被警方拘捕，當年有份傷害Eugene女兒金賢秀的金素妍則因為涉禁錮和傷害李智雅及金賢秀被捕。

朴殷碩在李智雅獲救後趕到醫院，2人深情對視及上演咀戲，而Eugene不知道女兒仍然在生，她在向嚴基俊及金素妍報仇後整理行李時憶起愛女，而李智雅到Eugene家中時發現對方寫的信，Eugene在信中為當年錯手殺李智雅的女兒道歉，並指這是最後的謝罪，李智雅看畢信件後爆喊，而Eugene站在漢江大橋上，她的身影在列車經過後消失，未知是否暗示她已跳橋自殺。