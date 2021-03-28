追蹤+美肌？特異Webcam大搜羅

疫情下大家多了機會線上開會、學習或網拍，Webcam需求突然急增，今次就介紹一些新型號，等大家提升視像會議質素。

全身追蹤

傳統Webcam或筆電鏡頭受技術所限，很多時不懂得隨用戶移動鏡頭，少則走Fo，大則令用戶「被消失」。OBSBOT Tiny是一款智能跟拍網絡攝影機，所謂「跟拍」，即機身內置機器學習運算晶片，除能夠辨識人臉並同時追蹤用家全身體動作外，其多向轉動鏡頭更可150°水平左右轉動和45°垂直上下轉動，並設自動構圖和自動追蹤功能，精準鎖定用家動態並進行拍攝，保證用戶時刻入鏡。

鏡頭支援每秒120°平行移動，配合兩軸雲台，確保畫面穩定順暢；並內置雙全向降噪麥克風，具有全方位收音功能，無論遠近都可以清晰收音。它最高可拍攝1,080p@60fps高解像影片，內置智能曝光功能，自動因應環境修正曝光及白平衡，提升直播畫面清晰度。另一賣點是兼容度，港人常用的Zoom、Skype、Teams全部用到，而且連接電腦即插即用，方便快捷。唯一問題是機身約89.5x58x58mm大、146g重，夾於屏幕或筆電上有點異相，建議額外選配座枱三腳架使用。

適應光源

Razer以電競產品起家，近年也涉獵其他電腦產品，最新呢款Kiyo Pro是一款內置自適應光源感測器的USB攝影機，內置STARVIS技術及Type 1/2.8超靈敏CMOS感應器，可以偵測周遭環境的明暗度，並適時進行調整，隨時呈現清晰畫面。廣角鏡頭提供103°、90° 或80°三個視野選項，可拍攝1,080p@60fps無壓縮影片，全方向立體聲麥克風還能收錄每位與會者的聲音。

美膚美肌

AVerMedia Personal Connections PW310P為一眾網紅而設，除提供Auto Focus自動對焦功能，能在會議或直播時快速對焦外，還可利用專屬軟件《CamEngine》，自訂攝影機設定，包括色彩配置調整和美膚美肌效果等，令自己以最靚姿態示人。它提供1,080p/30fps視訊，具備可單手開關的整合式隱私鏡頭蓋，並擁有360°左右旋轉支架，擺放位置與拍攝角度不受限。